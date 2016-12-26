Миногрисполком штрафует за «ненастоящие» скидки

Алексей Иванов

За 11 месяцев составлено 48 протоколов об административном правонарушении за недостоверную информацию о скидках и акциях. Штраф по таким нарушениям составляет от 21 до 50 базовых величин.

Всего в управление торговли и услуг Мингорисполкома поступило 118 жалоб на ненадлежающую рекламу, сообщает БЕЛТА.

Недостоверной информацией о скидках и акциях признается та, в которой декларируемая скидка не соответствует реальной. В частности сообщается о снижении цен на 50-70%, а в реальности оно составляет 5-10%.

Недостоверной признается и реклама о распродажах в связи с закрытием магазина или ликвидацией склада, если в действительности объекты не закрываются.