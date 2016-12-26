Лукашенко не хочет залазить в неоплатные долги

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26 декабря, 2016 г.
Президент Беларуси, считает, что «условия привлечения финансов должны соответствовать исключительно государственным интересам, иметь ясные перспективы и цель».
Президент Лукашенко провел совещание по вопросам привлечения внешнего финансирования. Он призвал работать с западными и российскими банками, однако по его словам необходимо думать и об экономической безопасности страны.
— При заимствовании надо иметь в виду, что экономическая безопасность и уровень золотовалютных резервов - это святое, - цитирует пресс-служба Александра Лукашенко. - Из этих подходов надо исходить при определении целесообразности привлечения внешних средств. Какой-то гонки за объемами быть не должно, чтобы не залезть в неоплатные долги. Условия привлечения финансов должны соответствовать исключительно государственным интересам, иметь ясные перспективы и цель.
По словам президента, в первую очередь ресурсы нужны реальному сектору. "Вопрос не в том, где их найти и как. Речь пойдет о конкретных кредитах, которые нам предлагают. Не только мы просим у кого-то (это нормальная практика), а нам предлагают сегодня наши партнеры. Прежде всего российские банки. Нам надо обсудить правила заимствования, стоимость этих кредитов, стоит или не стоит их брать, куда направить, - сказал глава государства. - Если есть конкретные проекты, расчеты их реальной окупаемости, и они приемлемы, надо решать вопрос о внешних заимствованиях под гарантии правительства"
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