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БР новости

Бюджет окажет поддержку госпрессе

26 декабря, 2016 г.

Валерий Алексеев

Постановлением № 1060 от 21 декабря 2016 год установлен перечень изданий, которые получат поддержку из республиканского бюджета в 2017 году. 

Всего в него вошли 26 изданий: «Алеся», «Беларускі гістарычны часопіс», «Беларусь. Belarus», «Белорусская нива», «Бярозка», «Вместе!», «Вожык», «Вясёлка», «Журнал специального назначения». «Звязда» (приложения «ЧЫРВОНКА Чырвоная змена», «Местное самоуправление», «Союз-Евразия»), «Здравоохранение», «Знамя юности», «Зорька», «Культура», «Літаратура і мастацтва», «Маладосць», «Мастацтва», «Народная асвета», «Народная газета», «Нёман», «Полымя», «Родная прырода», «Рэспубліка», «Советская Белоруссия», «Спортивная панорама», «The Minsk Times» (приложение «Голас Радзімы»).

Всего в республиканском бюджете на 2017 год планируется выделить на СМ 97,6 млн. рублей (порядка 49 млн. долларов по текущему курсу). Из них 80,5 млн. рублей будет выделено на телевидение и радиовещание, 7 млн. рублей — на периодическую печать и издательства, чуть больше 10 млн. – на другие вопросы в области СМИ.

В постановлении Совмина не указываются конкретные суммы поддержки, которые получат государственные газеты и журналы в следующем году. 

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