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Наземный транспорт в Минске 1 января будет работать до 5 утра, метро закроется в 4.15

26 декабря, 2016 г.

Наземный транспорт в Минске 1 января будет работать до 5 утра, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор госучреждения "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов, передает БЕЛТА.

Станции метро "Немига", "Купаловская" (выход к проспекту Независимости), "Октябрьская", "Фрунзенская" закроются для входа пассажиров в 4.15, остальные - в 4.00. Начнет работать метрополитен в 5.30.

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