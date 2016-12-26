Наземный транспорт в Минске 1 января будет работать до 5 утра, метро закроется в 4.15

Наземный транспорт в Минске 1 января будет работать до 5 утра, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор госучреждения "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов, передает БЕЛТА.

Станции метро "Немига", "Купаловская" (выход к проспекту Независимости), "Октябрьская", "Фрунзенская" закроются для входа пассажиров в 4.15, остальные - в 4.00. Начнет работать метрополитен в 5.30.