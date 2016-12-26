Россия не согласна с повышением тарифов на транзит нефти

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26 декабря, 2016 г.
И не собирается увеличивать поставки сырья на белорусские НПЗ.
Замминистра энергетики России Кирилл Молодцов заявил, что российским транспортерам нефти не интересен транзит через Беларуси при повышении тарифа на 20,5%. При этом Россия не намерена восстанавливать объемы поставки нефти. В первом квартале на белорусские НПЗ пока планируется отправить 4,5 млн. т. В январе-марте 2016-го предприятия получили 6 млн. т.
В пятницу российская Транснефть официально ответила на предложение отечественных предприятия об увеличении стоимости транзита. В письме Транснефти говорилось, что считают экономически обоснованным повышение тарифов на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 5,8%, а ОАО "Полоцктранснефть Дружба" - на 11,76%.
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ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»
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