Россия не согласна с повышением тарифов на транзит нефти

Алексей Иванов

И не собирается увеличивать поставки сырья на белорусские НПЗ.

Замминистра энергетики России Кирилл Молодцов заявил, что российским транспортерам нефти не интересен транзит через Беларуси при повышении тарифа на 20,5%. При этом Россия не намерена восстанавливать объемы поставки нефти. В первом квартале на белорусские НПЗ пока планируется отправить 4,5 млн. т. В январе-марте 2016-го предприятия получили 6 млн. т.

В пятницу российская Транснефть официально ответила на предложение отечественных предприятия об увеличении стоимости транзита. В письме Транснефти говорилось, что считают экономически обоснованным повышение тарифов на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 5,8%, а ОАО "Полоцктранснефть Дружба" - на 11,76%.