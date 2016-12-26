Понедельник
26 декабря 2016
13:34
№ 48 (1230)
24 декабря - 14 января 2016 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.948
EUR 2.0338
RUB .032008
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
26 декабря, 2016 г.
Белорусские полярники впервые начнут выращивать растения в Антарктиде. Об этом сообщил в интервью телеканалу СТВ председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков, сообщает БЕЛТА.
Работы будут проводиться на собственной белорусской антарктической станции, которая размещается в районе горы "Вечерняя". "В этом году попробуем выращивать там растения", - рассказал Владимир Гусаков. По его словам, такие работы в Антарктиде для белорусской науки "сродни полету на Марс, ведь речь идет об освоение нового континента".
Руководитель НАН отметил, что ранее белорусские полярники работали в Антарктиде совместно со своими российскими коллегами на российской антарктической станции. "Теперь это чисто белорусская автономная станция", - подчеркнул он.
Также Владимир Гусаков рассказал о наиболее масштабных научных проектах белорусских ученых. Среди них - создание спутника дистанционного зондирования Земли. "Сейчас работаем над новым спутником", - сказал он.
Кроме того, специалисты НАН активно работают над современными биотехнологиями, инновациями в медицине. В их числе есть и уникальные, к примеру, по лечению трофических язв и долго незаживающих ран.
Белинвестбанк продат свое агропредприятие (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Средняя зарплата за ноябрь снизилась на 5,3 рубля (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Российская Транснефть «согласилась» с повышением тарифов на транзит через Беларусь на 5,8% (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС (, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
komplat.by прекращает работу (БЕЛТА, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения