Минтранс утвердил квоты разрешений для иностранных перевозчиков на 2017 год

Понедельник
26 декабря 2016
13:34
№ 48 (1230)
24 декабря - 14 января 2016 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.948
EUR 2.0338
RUB .032008
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
26 декабря, 2016 г.
Беларусь определила количество разрешений на проезд автотранспортных средств иностранных перевозчиков в 2017 году, сообщает БЕЛТА.
Разрешения на проезд получат перевозчики 45 стран. В 2017 году увеличится по сравнению с 2016-м число разрешений для грузового транспорта Азербайджана (с 800 до 1,2 тыс.), Кыргызстана (с 1 тыс. до 1,5 тыс.), Молдовы (с 7 тыс. до 7,5 тыс.), Монголии (с 250 до 350). Турецким перевозчиком будет выдано 3 тыс. разрешений. Уменьшится число разрешений для грузового транспорта Польши (с 142 тыс. до 20 тыс.)
Постановление вступит в силу с 1 января 2017 года
Белинвестбанк продат свое агропредприятие (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Средняя зарплата за ноябрь снизилась на 5,3 рубля (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Российская Транснефть «согласилась» с повышением тарифов на транзит через Беларусь на 5,8% (Алексей Иванов, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС (, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
komplat.by прекращает работу (БЕЛТА, 47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.)
ЗАО «БЕЛРЕАЛИЗАЦИЯ» проводит 10 января 2017 г. публичные торги в электронной форме по продаже имущества Открытого акционерного общества «Алеся»
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения