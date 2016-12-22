Экономика Берлина: пошли на поправку?

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Доходы в столице Германии — одни из самых низких в стране. Предприятия, работавшие во времена ГДР, закрыты, а новые так и не появились. Штаб­квартиры ведущих немецких концернов и финансовых организаций находятся в других городах. Завоевать свое место под немецким солнцем Берлину оказалось непросто.

По данным Бундесбанка, экономика Берлина ежегодно прирастает, опережая рост немецкой экономики в целом. Однако этот прирост наблюдается на фоне очень низкой базы. К тому же прибавка отмечается главным образом в секторе услуг. Так, в 2012 году прирост ВВП Германии составил 0,5 %, а Берлина — 1,6 %. Причем 83 % прироста в столице обеспечил сектор услуг (торговля, транспорт, ИКТ), а промышленность наряду со строительством продемонстрировала спад.

Поиски новых драйверов роста в столице Германии продолжаются.

С 2001 по 2014 год креативный и остроумный бургомистр Берлина Клаус Воверайт пытался решить главную проблему столицы (кстати, сегодня схожую проблему решает и правительство Беларуси) — найти новые драйверы роста вместо закрытых социалистических предприятий, но не сумел сделать этого. Бургомистр начал развивать креативную сферу — модные ателье, бутики, ночные клубы. В результате Берлин быстро стал городом богемы и молодежных тусовок. Сюда начали привлекать и ИКТ-стартапы, однако они не смогли обеспечить существенную долю в экономике столицы.

«Бедный, но сексуальный», — так охарактеризовал берлинца бывший мэр, который в 2014 году был вынужден уйти в отставку. Быть сексуальными жители согласились, но вот бедными… Да и торговля и туризм, которые интенсивно развивались в городе, не оставили берлинцам выбора, ведь заработки в сфере обслуживания невысокие.

Еще один «подарок» столице — начатое бывшим мэром строительство аэропорта в Шенефельде. Оно продолжалось десять лет и теперь заморожено, ведь в Берлине уже есть два аэропорта. Несмотря на высокую степень готовности, местные жители сомневаются, что строительство будет завершено. Содержание не полностью возведенного объекта влетало в копеечку, однако сейчас зданию аэропорта нашлось применение: туда заселили беженцев.

Берлинцы жалуются на обветшалость доставшейся от ГДР социальной инфраструктуры, пробки. Население столицы увеличивается на 40 тыс. человек в год. К такому приросту жителей, который обеспечивается преимущественно притоком мигрантов, власти оказались не готовы.

Несмотря на то что экономика Берлина растет, он остается получателем трансфертов из бюджета, а долги составили 65 млрд евро. Безработица, пять лет назад достигавшая 14 %, по итогам нынешнего года будет ниже 10 %. Однако реальные доходы жителей остаются невысокими, а это не позволяет решить специфические местные проблемы. В результате Социал-демократическая партия, к которой принадлежит экс-мэр, на осенних выборах в земельный парламент потеряла 7 % голосов. Практически столько же потеряли и христианские демократы — бывшие партнеры по коалиции в земельном парламенте.

Профессор-урбанист из университета имени Гумбольдта Андрей Хольм рассказал белорусским журналистам, как теперь обстоят дела в столице Германии. По его словам, в городе усугубляются социальное неравенство и сегрегация: районы делятся на богатые и неблагополучные. Инвесторы опасаются размещать бизнес в неблагополучных районах, там не хватает инфраструктуры.

«У обитателей бедных районов снижаются шансы на построение благополучного будущего. Некоторые группы населения выдавливаются обществом. Город сам является производителем своих социальных проблем», — считает Андрей Хольм.

Профессор обратил внимание на самую серьезную проблему, которая волнует горожан и решения которой пока нет, — кризис на рынке жилья столицы. В наибольшей степени расслоение выражено именно в жилищной сфере. Более 85 % берлинцев живут в съемных квартирах и, по словам Хольма, «держатся за старые контракты». Владелец недвижимости вправе каждый год повышать квартплату на установленный процент, поэтому людям выгоднее жить в своей старой квартире, чем заниматься поисками более подходящего жилья. Ставки аренды в городе растут быстрее, нежели в целом по стране, как следствие, аренда новой квартиры обойдется гораздо дороже, чем старой, даже имеющей бóльшую площадь.

Жилья не хватает, свободные участки земли вокруг столицы дорожают, тем более что их осталось не так много: в 90-е годы жители Западного Берлина, всю жизнь прожившие в стесненных условиях, вырвались на свободу и построили вокруг города коттеджные поселки. Поэтому в достаточном количестве свободные участки находятся только в 50—60 км от столицы.

Инвесторы планируют снос или реновацию старых домов в центре города, но жители теперешнего центра, ранее бывшие обитателями бедных окраин Западного Берлина и социалистических многоэтажек Восточного, выступают против планов застройщиков, ведь тогда этим жителям, получающим сравнительно небольшие доходы, придется перебраться на окраину, а то и в пригород. После ремонта ставка аренды той же квартиры со всеми экологическими и энергосберегающими «наворотами» повысится в четыре раза. В результате семья с двумя детьми должна будет платить за аренду трехкомнатной квартиры в реновационном доме 3 тыс. евро (без учета коммунальных услуг), а это практически весь заработок среднестатистического берлинца.

Арендная плата растет непропорционально росту доходов, при этом на рынке остается все меньше дешевого жилья. «Имидж Германии как страны, в которой права арендатора защищены, пошатнулся», — резюмировал профессор. Сегодня в городе на одно домохозяйство приходится 96 квартир, а ведь до конца 2000-х их было 106—108.

Раньше берлинцы не переживали по поводу крыши над головой. Благодаря лояльной государственной политике в жилищной сфере без квартиры не оставался никто: строилось много социального жилья. Теперь таковое практически не возводится — город в долгах. Приобрести же квартиру в собственность берлинцы не могут: частным инвесторам намного выгоднее обновлять ранее возведенные дома и сдавать в них квартиры в аренду под высокие ставки, нежели строить новое жилье экономкласса.

Экономика столицы Германии пока не нашла новых драйверов роста. «В городе ничего не изменилось. Прирост отмечается в трех секторах: туризм, сфера высоких технологий (но наука в Берлине хоть и развивается быстрыми темпами, дотируется государством) и стартапы, особенно в сфере ИКТ. Однако вторая и третья сферы привлекают небольшое количество людей, и люди эти как раз приезжие», — сказал Андрей Хольм.

ВВП Берлина на душу населения по-прежнему ниже, чем в среднем по стране. По сообщению Бундесбанка, за первые шесть месяцев 2016 года ВВП столицы увеличился на 2,6 %, а в Германии в целом — на 2,3 %. В лидеры по приросту вышло строительство, рост в сфере услуг несколько замедлился.

По сравнению с январем — июнем прошлого года количество занятых в строительстве увеличилось на 5,2 %, а оборот средней немецкой стройфирмы — на 17 %. Розничная торговля прибавила 2,4 %, притом что в прошлом году этот показатель равнялся 6,6 %. Правда, +20 % обеспечила розничная торговля через Интернет, осуществляемая различными берлинскими стартапами.

Не иссякает поток туристов в Берлин. В прошлом году их количество превысило 3 млн человек. Сейчас оно продолжает увеличиваться, правда, не такими быстрыми темпами. Следовательно, определенная доля оборота розничной торговли была обеспечена благодаря беженцам, разместившимся в Берлине, полагают аналитики Бундесбанка.

Во втором полугодии нынешнего года экономика столицы тоже прибавила. Прирост обеспечили прежде всего строительство и сектор услуг, тем не менее все больше позитивных сигналов поступает из производственного сектора, говорится в отчете Бундесбанка.