Германия справилась

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Германия без особых проблем приняла у себя миллион беженцев благодаря работе гражданского общества и местных властей.

Пик наплыва беженцев в Германию пройден, немецкое общество справилось со своей задачей, заявил белорусским журналистам депутат Бундестага от СДПГ Оливер Качмарек.

«За прошедший год Германия приняла более одного миллиона человек. Нашей задачей являлся прием этих людей и помощь им. Это соответствует как общеевропейским ценностям, так и нашему восприятию собственной истории, которая учит нас помогать людям, испытывающим гонения и спасающимся от войны. Каждый беженец должен получить крышу над головой, еду, и уже решение этих задач потребовало огромного напряжения местных муниципалитетов наших городов. Мы очень горды, что удалось справиться с этими большими вызовами», — сказал на встрече с белорусскими журналистами в Бундестаге депутат.

По его словам, более половины беженцев прибыло в страну из Сирии, Ирака и Афганистана. «Мы хотим направить ресурсы на то, чтобы содействовать интеграции этих людей в немецкое общество. Мы даем им возможность изучать немецкий язык, чтобы они могли проявить свои профессиональные знания и быть полезными членами общества. Эти процессы не будут быстрыми, они займут десять лет, но мы заинтересованы, чтобы все приехавшие вносили свою лепту в благосостояние общества. Поддержание реноме немецкого общества как общества с высоким уровнем благосостояния важно для всех. Германия должна оставаться привлекательным, сильным социальным государством», — подтвердил Оливер Качмарек то, что немецкое общество настроено на адаптацию вновь прибывших.

«В ситуации с беженцами была положительная сторона: мы увидели силу и мощь нашего гражданского общества. Были и отрицательные стороны. Например, она способствовала расколу в ЕС. Из 28 стран ЕС только три согласились принимать беженцев в больших количествах. Это Германия, Швеция и Австрия. Стоит вопрос: насколько остальные страны ЕС разделяют ценности этого объединения? На самом деле может оказаться, что главный интерес, который побуждает их находиться в этом союзе, заключается в экономических преференциях. Вторая проблема: в странах Европы возникла волна правого радикализма. Есть опасение, что правые популисты придут к власти во Франции. В Германии правые радикалы подняли голову и попали в состав девяти местных парламентов, а в следующем году они настроены войти в Бундестаг», — поделился опасениями депутат.

В Германию беженцы в прежнем количестве уже не прибывают. «В этом году мы ожидаем прибытия до 300 тыс. беженцев. Это соответствует тому, что мы имели до большого всплеска», — сказал Оливер Качмарек.

Как сообщают немецкие СМИ, в этой ситуации правительство Германии поддержало инициативу Брюсселя о возврате к Дублинскому соглашению. Данный документ регулирует способ предоставления мигрантам убежища по принципу страны въезда, то есть дает Греции право определять, кто является беженцем. С нынешним потоком мигрантов, считают в Брюсселе, греки в состоянии справиться сами.