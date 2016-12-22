Карьеры формируют спрос

Четверг
22 декабря 2016
17:58
№ 47 (1229)
17-23 декабря 2016 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9577
EUR 2.0372
RUB .03204
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.
Восстановление цен на сырьевые товары сулит БЕЛАЗу хорошие перспективы.
За девять месяцев 2016 года белорусский экспорт автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, увеличился более чем в два раза. Именно эта позиция в значительной степени обусловила положительную динамику выручки от поставок грузовых автомобилей в целом.
Быстрый рост
Согласно статистике, за три квартала экспорт таких самосвалов вырос в 2,46 раза, до 515 единиц, а в стоимостном выражении — в 2 раза, до 238,4 млн долларов. Аналогичными темпами увеличились поставки в РФ. Они достигли 386 машин на 164,9 млн долларов. При этом до конца года БЕЛАЗ должен поставить российским потребителям еще несколько десятков машин, в основном довольно дорогих моделей грузоподъемностью свыше 130 т.
Последний крупный контракт — 28 машин грузоподъемностью 130 и 220 т для «Сибирской угольной энергетической компании». Также покупателями выступают предприятия, ведущие разработку алмазных и других месторождений. Удвоились и поставки техники в Украину.
Высоки темпы экспорта и за пределы СНГ. За три квартала было поставлено 79 машин на 45 млн долларов, или соответственно в два с половиной и в полтора раза больше, чем год назад. Расширилась география поставок. По сравнению с прошлым годом новыми адресатами стали Грузия, Индонезия, Иордания, Литва, Румыния.
По итогам десяти месяцев нынешнего года БЕЛАЗ вышел на второе место в мире благодаря участию в крупных российских проектах, а также за счет поставок в другие страны. Отечественный производитель, по словам его генерального директора Петра Пахомчика, в этом сезоне смог поднять продажи на 5 %, тогда как его главные конкуренты сократили сбыт, а рынок карьерной техники в целом сжался на 32 %. Caterpillar сократил сбыт на 44 %, Hitachi — на 33, Komatsu — на 34 %.
Поставки будут увеличиваться
Перспективы рынка машин и оборудования для добычи полезных ископаемых улучшаются по мере стабилизации цен на сырьевые товары, а также роста по некоторым позициям. Восстановление рынка стали во второй половине года эксперты связывают не только с повышением спроса, но и с дефицитом сырья — как руды, так и коксующегося угля, что не может не сказаться позитивно на добывающем секторе. На протяжении года росли цены и на другие металлы: медь, золото, серебро.
Соглашение ОПЕК и стран, не входящих в картель, о сокращении добычи с января 2017 года будет способствовать росту цен на нефть, а косвенно и на все сырьевые товары. Рынок карьерной техники и оборудования поддержат и планы нового президента США Дональда Трампа снять ограничения на некоторые инфраструктурные проекты и добычу полезных ископаемых. Приток денег в американскую добывающую промышленность не повлияет на продажи отечественных карьерных самосвалов напрямую, однако повысит тонус рынка в целом.
По итогам III квартала 2016 года The Parker Bay Company отметила заметный рост своего индекса, отображающего состояние рынка добывающего оборудования. Поставки в натуральном выражении увеличились на 13 % по сравнению со II кварталом. Взвешенный индекс поднялся на 6,5 %. Поставки карьерных самосвалов большой грузоподъемности возросли на 16 % по сравнению со II кварталом.
Тем не менее ситуация на рынке остается очень сложной. Продажи карьерных грузовиков на 14 % ниже, чем в среднем за 2011—2015 годы, а поставки ультратяжелых машин грузоподъемностью более 290 т просели на 80 %.
Позитивные сдвиги на рынке отмечает и один из его лидеров — Caterpillar. В своем квартальном отчете компания указывает на значительное сокращение простоев ее карьерной техники по сравнению с концом 2015 года. По состоянию на октябрь 2016-го работало на 10—15 % машин больше, что указывает на рост спроса на сырье и на интенсификацию темпов добычи.
Caterpillar делает ставку не только на увеличение продаж, но и на рост доходов от сервиса. Правда, проблемы последних двух лет больно ударили по компании, и в 2017 году она планирует продолжить массовые сокращения, чтобы улучшить финансовую статистику.
У роста показателей БЕЛАЗа в 2016 году есть еще одна причина. Parker Bay указывает на ребалансировку рынка карьерной техники вследствие перераспределения добывающих мощностей. Ранее Австралия, Северная и Латинская Америка, а также Юго-Восточная Африка потребляли до 60 % оборудования. В этом году их доля сократилась в среднем до 45 %, а в III квартале — до 35 %.
Новые добывающие мощности осваиваются в России и СНГ, а также в Азии. В III квартале 2016 года на долю этих регионов пришлось до половины поставок. Рост отмечается и по итогам последних пяти лет.
Восстановление добывающей индустрии набирает темпы. Восстановление добывающей промышленности будет медленным. Как ожидается, в 2017 году она прибавит 0,7 %. Такой прогноз сделала BMI — исследовательская структура рейтингового агентства Fitch. Впоследствии темпы роста ускорятся и в 2017—2020 годах достигнут в среднем 13,5 % в год. Это значительная прибавка, особенно если учесть 9,4-процентное среднегодовое сокращение в предыдущие годы.
BMI связывает рост в ближайшие годы с повышением спроса на сырье со стороны Китая, обусловленным, в том числе, вложениями в инфраструктуру, а также с изменениями в экономической политике США. Не может не сказываться и сокращение в предыдущие годы инвестиций в добычу. Если взять за основу индекс Parker Bay, то с 2012 по начало 2016 года объем поставок добывающей техники и оборудования уменьшился более чем в шесть раз.
Интересно, что глобальные изменения в технологиях, энергетике, автопроме, скорее, играют на руку производителям большегрузных машин. Развитие предприятий, выпускающих электрокары, постоянно растущий спрос на электронику увеличивают потребность в литии для аккумуляторных батарей. Сырье для производства этого да и других щелочных металлов добывается в основном открытым способом.
«Сланцевая революция», а точнее разработка нефтяных песков, также связана с перевозками больших объемов породы. Поэтому даже сокращение добычи угля, отказ от угольных тепло- и электростанций, их замена более чистыми источниками энергии не будут оказывать значительного влияния на рынок карьерной техники.
Еще одним фактором роста спроса на такую технику выступают ускоряющаяся урбанизация в развивающихся странах, индустриализация Африки и других отстающих регионов. Крупные инфраструктурные проекты требуют серьезной техники, причем как для производства строительных материалов (разработка меловых карьеров), так и непосредственно для строительства. «Маленькие» БЕЛАЗы нередко задействуют на строительстве крупных магистралей и транспортных узлов. Кроме того, отечественный производитель выпускает и иную специализированную технику.
Надо отметить, что по сравнению с другими белорусскими гигантами БЕЛАЗ не отстает от общемировых трендов и пока остается лидером. Самосвалы 7571-й серии имеют грузоподъемность 450 т и уже несколько лет остаются самыми большими в мире.Довольно давно на наших машинах были внедрены гибридные схемы — электромеханическая трансмиссия и др. Правда, в перспективе перед предприятием может возникнуть еще один серьезный вызов. Технологии автопилотирования могут сравнительно быстро проникнуть на рынок карьерной техники. Поскольку такие машины движутся по закрытой территории, компаниям, их эксплуатирующим, потребуется меньший объем разрешений и согласований по сравнению с автомобилями, движущимися по дорогам общего пользования. Caterpillar считает, что внедрение автопилотирования может повысить эффективность парка карьерной техники на 20 %.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения