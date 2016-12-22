Карьеры формируют спрос

Олег ПЕТРУШЕВИЧ

Восстановление цен на сырьевые товары сулит БЕЛАЗу хорошие перспективы.

За девять месяцев 2016 года белорусский экспорт автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, увеличился более чем в два раза. Именно эта позиция в значительной степени обусловила положительную динамику выручки от поставок грузовых автомобилей в целом.

Быстрый рост

Согласно статистике, за три квартала экспорт таких самосвалов вырос в 2,46 раза, до 515 единиц, а в стоимостном выражении — в 2 раза, до 238,4 млн долларов. Аналогичными темпами увеличились поставки в РФ. Они достигли 386 машин на 164,9 млн долларов. При этом до конца года БЕЛАЗ должен поставить российским потребителям еще несколько десятков машин, в основном довольно дорогих моделей грузоподъемностью свыше 130 т.

450-тонный самосвал есть только у БЕЛАЗа

Последний крупный контракт — 28 машин грузоподъемностью 130 и 220 т для «Сибирской угольной энергетической компании». Также покупателями выступают предприятия, ведущие разработку алмазных и других месторождений. Удвоились и поставки техники в Украину.

Высоки темпы экспорта и за пределы СНГ. За три квартала было поставлено 79 машин на 45 млн долларов, или соответственно в два с половиной и в полтора раза больше, чем год назад. Расширилась география поставок. По сравнению с прошлым годом новыми адресатами стали Грузия, Индонезия, Иордания, Литва, Румыния.

По итогам десяти месяцев нынешнего года БЕЛАЗ вышел на второе место в мире благодаря участию в крупных российских проектах, а также за счет поставок в другие страны. Отечественный производитель, по словам его генерального директора Петра Пахомчика, в этом сезоне смог поднять продажи на 5 %, тогда как его главные конкуренты сократили сбыт, а рынок карьерной техники в целом сжался на 32 %. Caterpillar сократил сбыт на 44 %, Hitachi — на 33, Komatsu — на 34 %.

Поставки будут увеличиваться

Перспективы рынка машин и оборудования для добычи полезных ископаемых улучшаются по мере стабилизации цен на сырьевые товары, а также роста по некоторым позициям. Восстановление рынка стали во второй половине года эксперты связывают не только с повышением спроса, но и с дефицитом сырья — как руды, так и коксующегося угля, что не может не сказаться позитивно на добывающем секторе. На протяжении года росли цены и на другие металлы: медь, золото, серебро.

Соглашение ОПЕК и стран, не входящих в картель, о сокращении добычи с января 2017 года будет способствовать росту цен на нефть, а косвенно и на все сырьевые товары. Рынок карьерной техники и оборудования поддержат и планы нового президента США Дональда Трампа снять ограничения на некоторые инфраструктурные проекты и добычу полезных ископаемых. Приток денег в американскую добывающую промышленность не повлияет на продажи отечест­венных карьерных самосвалов напрямую, однако повысит тонус рынка в целом.

По итогам III квартала 2016 года The Parker Bay Company отметила заметный рост своего индекса, отображающего состояние рынка добывающего оборудования. Поставки в натуральном выражении увеличились на 13 % по сравнению со II кварталом. Взвешенный индекс поднялся на 6,5 %. Поставки карьерных самосвалов большой грузоподъемности возросли на 16 % по сравнению со II кварталом.

Тем не менее ситуация на рынке остается очень сложной. Продажи карьерных грузовиков на 14 % ниже, чем в среднем за 2011—2015 годы, а поставки ультратяжелых машин грузоподъемностью более 290 т просели на 80 %.

Позитивные сдвиги на рынке отмечает и один из его лидеров — Caterpillar. В своем квартальном отчете компания указывает на значительное сокращение простоев ее карьерной техники по сравнению с концом 2015 года. По состоянию на октябрь 2016-го работало на 10—15 % машин больше, что указывает на рост спроса на сырье и на интенсификацию темпов добычи.

Caterpillar делает ставку не только на увеличение продаж, но и на рост доходов от сервиса. Правда, проблемы последних двух лет больно ударили по компании, и в 2017 году она планирует продолжить массовые сокращения, чтобы улучшить финансовую статистику.

У роста показателей БЕЛАЗа в 2016 году есть еще одна причина. Parker Bay указывает на ребалансировку рынка карьерной техники вследствие перераспределения добывающих мощностей. Ранее Австралия, Северная и Латинская Америка, а также Юго-Восточная Африка потребляли до 60 % оборудования. В этом году их доля сократилась в среднем до 45 %, а в III квартале — до 35 %.

Новые добывающие мощности осваиваются в России и СНГ, а также в Азии. В III квартале 2016 года на долю этих регионов пришлось до половины поставок. Рост отмечается и по итогам последних пяти лет.

Восстановление добывающей индустрии набирает темпы. Восстановление добывающей промышленности будет медленным. Как ожидается, в 2017 году она прибавит 0,7 %. Такой прогноз сделала BMI — исследовательская структура рейтингового агентства Fitch. Впоследствии темпы роста ускорятся и в 2017—2020 годах достигнут в среднем 13,5 % в год. Это значительная прибавка, особенно если учесть 9,4-процентное среднегодовое сокращение в предыдущие годы.

BMI связывает рост в ближайшие годы с повышением спроса на сырье со стороны Китая, обу­словленным, в том числе, вложениями в инфраструктуру, а также с изменениями в экономической политике США. Не может не сказываться и сокращение в предыдущие годы инвестиций в добычу. Если взять за основу индекс Parker Bay, то с 2012 по начало 2016 года объем поставок добывающей техники и оборудования уменьшился более чем в шесть раз.

Интересно, что глобальные изменения в технологиях, энергетике, автопроме, скорее, играют на руку производителям большегрузных машин. Развитие предприятий, выпускающих электрокары, постоянно растущий спрос на электронику увеличивают потребность в литии для аккумуляторных батарей. Сырье для производства этого да и других щелочных металлов добывается в основном открытым способом.

«Сланцевая революция», а точнее разработка нефтяных пес­ков, также связана с перевозками больших объемов породы. Поэтому даже сокращение добычи угля, отказ от угольных тепло- и электростанций, их замена более чистыми источниками энергии не будут оказывать значительного влияния на рынок карьерной техники.

Еще одним фактором роста спроса на такую технику выступают ускоряющаяся урбанизация в развивающихся странах, индустриализация Африки и других отстающих регионов. Крупные инфраструктурные проекты требуют серьезной техники, причем как для производства строительных материалов (разработка меловых карьеров), так и непосредственно для строительства. «Маленькие» БЕЛАЗы нередко задействуют на строительстве крупных магистралей и транспортных узлов. Кроме того, отечественный производитель выпускает и иную специализированную технику.

Надо отметить, что по сравнению с другими белорусскими гигантами БЕЛАЗ не отстает от общемировых трендов и пока остается лидером. Самосвалы 7571-й серии имеют грузоподъемность 450 т и уже несколько лет остаются самыми большими в мире.

Довольно давно на наших машинах были внедрены гибридные схемы — электромеханическая трансмиссия и др. Правда, в перспективе перед предприятием может возникнуть еще один серь­езный вызов. Технологии автопилотирования могут сравнительно быстро проникнуть на рынок карьерной техники. Поскольку такие машины движутся по закрытой территории, компаниям, их эксплуатирующим, потребуется меньший объем разрешений и согласований по сравнению с автомобилями, движущимися по дорогам общего пользования. Caterpillar считает, что внедрение автопилотирования может повысить эффективность парка карьерной техники на 20 %.