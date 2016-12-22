Банки – в лидерах роста

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Рост качественных показателей демонстрируют только финансовые организации — банки и страховые компании.

Основные финансовые показатели работы экономики за три квартала, опубликованные Белстатом, свидетельствуют о весьма неприглядной ситуации как в экономике в целом, так и в отраслях, на которые приходится существенная доля в ВВП.

Падение прибыли в основных от­раслях. В течение трех кварталов себестоимость росла быстрее выручки. В результате прибыль от реализации товаров и услуг в январе — сентябре 2016 года была на 1,7 % меньше, чем в аналогичном периоде 2015-го. Количество убыточных организаций увеличилось почти на 200, несмотря на то что общая сумма чистого убытка таких субъектов хозяйствования уменьшилась на 38 %.

Согласно статистике, количество юридических лиц в экономике практически не изменилось, так что все эти банкроты продолжают работать, генерируя убытки и затягивая в воронку системного кризиса еще вчера прибыльные предприятия. Удельный вес убыточных организаций увеличился с 18,6 % за три квартала прошлого года до 21 % по итогам января — сентября нынешнего. Ухудшились такие показатели, как рентабельность реализованной продукции и рентабельность продаж.

Проблемы в экономике генерируют основные отрасли: промышленность, сельское хозяйство и строительство. В них себестоимость растет быстрее выручки от реализации.

В статотчетности фигурирует странный показатель — оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов. Как следствие, теперь пользователю непонятно, какова финансовая ситуация в оптовой и розничной торговле, а ведь она является одним из косвенных показателей состояния экономики. Похоже, именно ремонт автомобилей и мотоциклов, который относительно недавно начал выходить из тени, позволил закамуфлировать показатели работы торговли.

Прирост прибыли от реализации, снижение себестоимости и увеличение выручки демонстрируют представители только одной из значимых отраслей экономики — финансовые организации. Быстрее себестоимости выручка растет в сфере услуг, а именно в образовании, науке и здравоохранении, а также в административной деятельности. Вероятно, это можно объяснить расширением перечня платных услуг, притом что основные затраты организаций, оказывающих такие услуги, покрываются все-таки за счет бюджетных средств. Проще говоря, работники за деньги делают то, что раньше делали бесплатно.

Рентабельность тоже снизилась. Наблюдавшаяся ранее невысокая рентабельность белорусской экономики стала критически низкой. Очень серьезно она упала в строительстве, а в сельском хозяйстве стала стремиться к нулю. Вновь в лидерах финансовая система, которая смогла повысить рентабельность даже в тяжелой экономической ситуации.

Структура предприятий по уровню рентабельности свидетельствует, что в основных отраслях действительно рентабельных предприятий единицы, а поскольку их названия нам неизвестны, можно только гадать: это высокопроизводительные предприятия, использующие технологии завтрашнего дня, или банальные монополисты.

С рентабельностью, близкой к убыточной (0—5 %), работает 44,3 % предприятий Беларуси. В сельском хозяйстве 60 % таких хозяйствующих субъектов, в промышленности — 32,8, строительстве — 52,6 %. Единичные представители данных отраслей имеют рентабельность в 20—30 и 30—50 %, в нашей экономике только такие предприятия можно признать стабильно работающими.

Зато в финансовой сфере все в порядке: рентабельности 0—5 и 5—10 % нет ни у одного предприятия. У половины организаций этот показатель составляет от 10 до 20 %. Остальные работают с хорошей по нашим меркам рентабельностью в 20—50 %.

Организации, представляющие загадочный вид экономической деятельности «оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов», в большинстве своем имеют невысокую рентабельность: от 0 до 5 % — 72,2 %, от 5 до 10 % — 17,9 % хозяйствующих субъектов.

Нет оборотных средств. С 10,6 до 9,8 % снизился коэффициент обеспеченности белорусских предприятий собственными оборотными средствами. Из-за сохранившейся господдержки сельское хозяйство выглядит даже лучше промышленности. Если в АПК коэффициент обеспеченности оборотными средствами составляет 7 %, то в промышленности — 5,2 % (для сравнения: в строительстве — 13,7 %). Лучше всего обеспечены собственными оборотными средствами финансовые организации: данный показатель в этой сфере превышает 60 %.

Статистика рассказывает об уровне отечественных компаний, занятых в сфере недвижимости. Они находятся в глубоком минусе по обеспеченности собственными оборотными средствами: в нынешнем году этот минус превышает 60 %. У 31 % белорусских субъектов хозяйствования собственные оборотные средства отсутствуют вовсе. В сельском хозяйстве 37,7 % таких организаций, в промышленности — 31 %.

Как остановить рост затрат? В то время как все виды материальных затрат в экономике увеличились, доля зарплаты в затратах снизилась с 17,7 до 16,6 %. Судя по всему, найден единственный способ сокращения затрат и некоторого сдерживания остальных показателей — снижение заработной платы.

На таком фоне банки и страховые компании сумели оптимизировать работу, снизить материальные затраты и повысить зарплаты. Значит, с ростом «рыночности» экономики и проведением структурных реформ это могут сделать и остальные.n