Кредиты дешевеют

Наталья СТАСЮКЕВИЧ

В ноябре многие банки заявили о снижении процентных ставок по новым кредитам.

На 1 декабря средняя ставка по новым кредитам для населения составила: при сроке кредитования менее года — 19,8 % годовых, при сроке погашения свыше одного года — 18 % . Средние ставки по кредитам в белорусских рублях для юридических лиц сформировались на уровне 19,8 % годовых (срок кредитования — до года) и 19,3 % годовых (более одного года). Кредиты в иностранной валюте предлагаются по ставкам 8,1 % годовых (срок кредитования — до года) и 8 % годовых (свыше одного года).

По сравнению с началом года ставки по кредитам для физических лиц заметно снизились: по краткосрочным — на 8,3 п. п., по долгосрочным — на 6,3 п. п. За тот же период ставки по кредитам в белорусских рублях для юридических лиц также уменьшились: по краткосрочным — на 13,9 п. п., по долгосрочным — на 13,3 п. п. Процентные ставки по новым кредитам в иностранной валюте снизились на 1,3 п. п. (срок кредитования — менее года) и на 2,1 п. п. (свыше одного года).

Среди наиболее выгодных предложений по кредитам в белорусских рублях для юридических лиц можно отметить пакеты услуг «Кафе и рестораны», «Авто­сервис», «Красота и здоровье», доступные по ставке от 12,5 % годовых. Они включают услуги эквайринга, расчетно-кассовое и зарплатное обслуживание. Физическим лицам банки предлагают кредиты на различные нужды: потребительские, на покупку недвижимости, автомобилей.

В числе самых выгодных предложений по кредитованию недвижимости можно отметить кредиты, предусмотренные «Беларусбанком» для льготных категорий граждан. Процентная ставка зависит от размера ставки рефинансирования, она снижается на 50 %. То есть на сегодняшний день ставка по кредиту составляет 12 % годовых.

Кредит на строительство путем приобретения жилищных облигаций или на приобретение готового жилья в жилом комп­лексе «Вясёлка» ОАО «Белагропромбанк» предлагает под 8 % годовых при сроке кредитования до двух лет.

Среди наиболее выгодных автокредитов можно отметить: партнерские программы «Белгазпромбанка»: Nissan Finance, «Mazda рассрочка», «Skoda рассрочка» (ставка — 0,000001 % годовых при сроке кредитования 1—1,5 года); продукты от «БПС-Сбербанка»: «Бизнес Кар», «Белджи», «Ред Моторс» (ставка — 0,01 % годовых); Peugeot/Citroen (под 0,01 % годовых) от «БТА Банка»; «Авторассрочка» (под 0,001 % годовых при покупке в компании «Атлант-М») от «РРБ-Банка».

Как свидетельствует статистика, основная доля кредитов физических лиц приходится на потребительские займы: овердрафты , кредитные карточки и кредиты наличными . Продолжают набирать популярность кредитные карты, предлагаемые в рамках партнерских программ, а также продукты с дополнительными бонусами в виде скидок и частичного возврата стоимости покупок.

Самые выгодные процентные ставки установлены в рамках специальных предложений по краткосрочным автокредитам и кредитам на недвижимость. При этом обязательным является внесение первоначального взноса за счет собственных средств (не менее 20 %). Также можно выгодно оформить кредитную карточку с грейс-периодом и начислением кешбэк.