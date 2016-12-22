Новая форма белорусского гостеприимства. Финал

15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».

Из 20 предприятий-участников конкурса в финал смогли пройти только 6: ОАО «Белкредо, ОАО «Гродненская фабрика «Неман», ОАО «Галантея», ОАО «МШФ «Надэкс», ЧПУП «Ромгиль-Текс», ОАО «Полесье». Именно эти предприятия и были признаны победителями конкурса в различных категориях. В качестве приза предприятия получат заказ на производство форменной одежды для сети туристических предприятий, в структуру которого входят: 8 гостинично-ресторанных комплексов, 8 туристско – оздоровительных баз, собственное автотранспортное предприятие "Белавтотурист", а также сеть бюро путешествий и экскурсий, расположенных во всех крупных городах Беларуси.

Как проходил конкурс:

- 13 сентября 2016 г. в гостинице «Орбита» прошла пресс-конференция, посвященная старту проекта;

- 20 сентября 2016 г. прошел I этап конкурса, где предприятия представили Оргкомитету эскизы будущей форменной одежды и обуви;

- 27 октября 2016 г. в рамках выставки «БелТЕКСлегпром» прошел закрытый предпоказ коллекций – II этап конкурса, где определился состав участников финала;

- 15 декабря 2016 г. - в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу

Финал конкурса представлял из себя дефиле конкурсантов, подготовленное «Студией моды Сергея Нагорного», выступление Саши Немо и финалистов конкурса "Новые имена Беларуси": Руслана Рогалевича, Дарьи Володько, Крапотиной Марины.

Приятным сюрпризом для гостей стал модный показ «Belarussian Fashion Centre», который представил сразу 3 коллекции, покорившие каждого зрителя.

Призы и подарки победителям вручили генеральный директор «Беларустурист», Людмила Владимировна Сеньковская, и председатель концерна «Беллегпром» Николай Васильевич Ефимчик.

«Беларустурист» в конце вечера эффектно объявил о старте нового проекта под названием «Территория вкуса», в основе которого создание сетевого меню для ресторанов системы «Беларустурист» в лучших традициях национальной кухни страны. Проект будет реализован при участии профессионального повара, бренд - шефа и учредителя выездного ресторана «TastyCook», призера юбилейного чемпионата России по кулинарии и сервису 2010 г., ведущего кулинарных программ «Правильный завтрак» и «50 рецептов первого», эксперта журнала «Кулинарные советы», Дмитрия Кипеня.

Как не раз отмечала генеральный директор «Беларустурист», Людмила Владимировна Сеньковская, «Конкурс на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист» - это не просто конкурс для дизайнеров одежды, это создание нового имиджа сотрудника компании, это разработка формы белорусского гостеприимства. Персонал наших гостиниц – это те люди, которые одними из первых встречают гостей республики. Восприятия внешнего вида сотрудников гостиниц в том числе формирует мнение о стране, о людях. Это очень важно, показать наше радушие и гостеприимство. 2017 год – Международный год туризма, в который «Беларустурист» войдет в новой форме с новыми идеями».

Состав Оргкомитета конкурса: туристско-экскурсионное унитарное предприятие "Беларустурист", концерн «Беллегпром», ОАО «Центр моды».

Подробнее о «Беларустурист» здесь: http://belarustourist.by

