Гроза должников

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Реформа принудительного исполнения призвана повысить платежную дисциплину. Цель благая, но терзает смутная тревога, что очередные законодательные новации станут репрессивным механизмом по отношению к белорусскому бизнесу.

Пожалуй, наиболее одиозная норма — ограничение права на выезд за рубеж должностных лиц должника­юрлица, что предусматривает закон от 24.10.2016 № 439­З «Об исполнительном производстве». Под должностными лицами данный нормативный правовой акт подразумевает руководителя, главного бухгалтера, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган юрлица, а также всех тех, кто в соответствии с учредительными документами, договорами или законодательством уполномочен управлять организацией.

Задолжавшим ипэшникам даже могут временно запретить управлять транспортными средствами.

Судебным исполнителям переданы некоторые полномочия, которые ранее относились к исключительной компетенции суда. В том числе им предоставлено право объявлять должников в розыск, направлять в госорган запросы о наличии у них имущества, денежных средств и т. д. К поиску транспортных средств должников подключилась ГАИ.

Интересно, обсуждалась ли реформа принудительного исполнения с представителями

бизнес­общественности, как того требует директива № 4? Как новые правила отразятся на деловой активности в нашей стране в целом и на возможности менеджеров выполнять свои должностные обязанности в частности?

Как известно, директора частенько ездят в загранкомандировки: надо же развивать и диверсифицировать экспорт, как того требуют время и белорусское правительство. Можно ли достичь этой задачи, если к бизнесменам будет массово применяться запрет на выезд за рубеж? Особенно если учесть, что норма касается не только руководителей, но и всех тех, кто, повторимся, «в соответствии с учредительными документами, договорами или законодательством уполномочен управлять организацией».

Эксперты надеются на то, что реформа ускорит взыскание долгов и поможет бороться с коррупцией в судебной системе, ведь теперь судебные исполнители, ранее действовавшие при общих и экономических судах, стали функционировать как отдельное ведомство. Более эффективной должна быть и единая система органов принудительного исполнения во главе с Минюстом.

Правда, одновременно те же эксперты питают надежду на то, что в случае появления перекосов в правоприменительной практике регулятор оперативно скорректирует нормы. Ведь пока законы все больше «подгоняются» под интересы и для удобства контролеров, тогда как конечной целью должно быть все­таки создание комфортной среды для бизнеса.

Контролеры, как известно, у нас очень активны, часто по своей инициативе выступают в защиту интересов предприятий, причем даже без согласия последних. Например, иногда судьи вынуждены осекать прокуроров, которые подают в экономические суды иски в защиту субъекта хозяйствования, не поинтересовавшись, а нужно ли ему это.

Пока наша правовая система все еще далека от баланса интересов предприятия, контролера и государства. Гармонизация в этом вопросе пошла бы на пользу деловой среде.