Гроза должников

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47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.
Пожалуй, наиболее одиозная норма — ограничение права на выезд за рубеж должностных лиц должникаюрлица, что предусматривает закон от 24.10.2016 № 439З «Об исполнительном производстве». Под должностными лицами данный нормативный правовой акт подразумевает руководителя, главного бухгалтера, лиц, входящих в коллегиальный исполнительный орган юрлица, а также всех тех, кто в соответствии с учредительными документами, договорами или законодательством уполномочен управлять организацией.
Задолжавшим ипэшникам даже могут временно запретить управлять транспортными средствами.
Судебным исполнителям переданы некоторые полномочия, которые ранее относились к исключительной компетенции суда. В том числе им предоставлено право объявлять должников в розыск, направлять в госорган запросы о наличии у них имущества, денежных средств и т. д. К поиску транспортных средств должников подключилась ГАИ.
Интересно, обсуждалась ли реформа принудительного исполнения с представителями
бизнесобщественности, как того требует директива № 4? Как новые правила отразятся на деловой активности в нашей стране в целом и на возможности менеджеров выполнять свои должностные обязанности в частности?
Как известно, директора частенько ездят в загранкомандировки: надо же развивать и диверсифицировать экспорт, как того требуют время и белорусское правительство. Можно ли достичь этой задачи, если к бизнесменам будет массово применяться запрет на выезд за рубеж? Особенно если учесть, что норма касается не только руководителей, но и всех тех, кто, повторимся, «в соответствии с учредительными документами, договорами или законодательством уполномочен управлять организацией».
Эксперты надеются на то, что реформа ускорит взыскание долгов и поможет бороться с коррупцией в судебной системе, ведь теперь судебные исполнители, ранее действовавшие при общих и экономических судах, стали функционировать как отдельное ведомство. Более эффективной должна быть и единая система органов принудительного исполнения во главе с Минюстом.
Правда, одновременно те же эксперты питают надежду на то, что в случае появления перекосов в правоприменительной практике регулятор оперативно скорректирует нормы. Ведь пока законы все больше «подгоняются» под интересы и для удобства контролеров, тогда как конечной целью должно быть всетаки создание комфортной среды для бизнеса.
Контролеры, как известно, у нас очень активны, часто по своей инициативе выступают в защиту интересов предприятий, причем даже без согласия последних. Например, иногда судьи вынуждены осекать прокуроров, которые подают в экономические суды иски в защиту субъекта хозяйствования, не поинтересовавшись, а нужно ли ему это.Пока наша правовая система все еще далека от баланса интересов предприятия, контролера и государства. Гармонизация в этом вопросе пошла бы на пользу деловой среде.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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