Реформа принудительного исполнения

юрист Илона ФЕДОРУК

Судебные исполнители, ранее действовавшие при общих и экономических судах, стали функционировать как отдельное ведомство. Это потребовало корректировки законодательства.

После вступления в силу указа от 29.11.2013 № 530 «О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов» возникла необходимость в регулировании общест­венных отношений в сфере исполнительных документов и закреплении правового статуса судебного исполнителя, причем не процессуальными кодексами, а отдельными нормативными правовыми актами. В итоге появились закон от 24.10.2016 № 439-З «Об исполнительном производстве» (далее — закон № 439-З), определяющий порядок исполнения исполнительных документов в Беларуси, и закон от 24.10.2016 № 440-З «О судебных исполнителях» (далее — закон № 440-З), закрепляющий единый правовой статус судебных исполнителей.

Изменился порядок оценки арестованного имущества. Предусмотрено проведение его независимой оценки.

На основании заявления взыскателя будет возбуждаться исполнительное производство и начинаться процедура принудительного исполнения. Ранее норма, регламентирующая заявительный принцип возбуждения исполнительного производства, содержалась в Хозяйственном процессуальном кодексе. Следует отметить, что, как и прежде, исполнительные документы по административным и уголовным делам суды будут направлять непосредственно в органы принудительного исполнения. Участие взыскателя в этом процессе не требуется.

Задачи исполнительного производства — восстановление нарушенных прав и законных интересов граждан, в том числе ИП, юрлиц, организаций, не являющихся юрлицами, соблюдение и охрана интересов государства посредством правильного, полного и своевременного исполнения исполнительных документов. Данные задачи возлагаются на Главное управление принудительного исполнения Минюста и территориальные органы принудительного исполнения.

Права и обязанности сторон

Нововведением в области прав заявителя исполнительного производства является закрепление возможности предъявлять исполнительный документ по месту получения дохода должника, о котором знает взыскатель. Кроме того, взыскателю предоставляется право оставить за собой арестованное имущество должника.

Во избежание процессуальной волокиты стороны обязаны предоставлять судебному исполнителю информацию о полном либо частичном исполнении исполнительного документа, об изменении своего местожительства (пребывания), объяснения, документы и материалы, запрошенные судебным исполнителем, а также являться по вызову судебного исполнителя. Должник обязан предоставлять сведения о своем имуществе и денежных средствах. В случае неисполнения указанных обязанностей сторона исполнительного производства может быть привлечена к административной ответственности в виде штрафа или ареста в соответствии с нормами КоАП.

Информационные технологии. Некоторые положения закона № 439-З направлены на применение в исполнительном производстве современных информационно-коммуникационных технологий. В частности, предусмотрена возможность использования электронного документооборота.

Кроме того, планируется создать централизованный банк данных, в котором будут накапливаться, учитываться и контролироваться сведения для исполнительного производства. При этом будут обеспечены открытость и прозрачность исполнительного производства, а взыскатели получат возможность контролировать его ход.

На официальном сайте Минюста либо на сайтах органов принудительного исполнения планируется создать личный кабинет стороны исполнительного производства. Благодаря этому появится возможность следить за ходом производства удаленно и без помощи судебного исполнителя.

Эффективное использование информационных технологий позволит снизить временные затраты на выполнение исполнительных действий, создать условия для своевременного извещения сторон и других участников исполнительного производства, а также обеспечить принцип процессуальной экономии за счет сокращения бумажного документооборота и уменьшения расходов участников процесса.

Меры по обеспечению испол­нения

Статьей 60 закона № 439-З установлены следующие меры по обеспечению исполнения исполнительного документа:

• арест наличных денежных средств и/или иного имущества должника, принадлежащих ему и находящихся у него и/или у третьих лиц;

• опись и/или изъятие имущества должника, находящегося у него и/или у третьих лиц, передача этого имущества на хранение;

• временное ограничение права должника и гражданина, в том числе ИП, должностных лиц должника-юрлица, на выезд из Беларуси;

• временное ограничение права должника-гражданина, в том числе ИП, на управление механическими транспортными средствами, моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 кВт (5 л. с.), а также права на охоту. Исключение составляют случаи, когда пользование указанными правами необходимо должнику в связи с инвалидностью либо в качестве единственного средства получения дохода;

• временное ограничение должника-гражданина, в том числе ИП, в посещении игорных заведений и др.

Меры принудительного характера, ранее касавшиеся только должников-физлиц, теперь во многом будут распространяться и на руководителей юрлиц (их должностных лиц). В соответствии с законом № 439-З к должностным лицам субъекта хозяйствования относятся: руководитель; главный бухгалтер; лица, входящие в коллегиальный исполнительный орган должника-юрлица; иные лица, уполномоченные управлять юрлицом в соответствии с учредительными документами, договорами или законодательством.

Меры по обеспечению исполнения исполнительного документа принимаются судебным исполнителем по ходатайству взыскателя или по собственной инициативе на любой срок, но не более чем до исполнения требований. Кроме того, судебный исполнитель может обратиться в суд с предоставлением соответствующего документа о принятии таких мер в случае, если должник-­гражданин, в том числе ИП, должностное лицо должника, не исполняет требования, содержащиеся в исполнительных документах.

Указанное правило не распространяется на случаи, когда неисполнение требований вызвано причинами, признанными судебным исполнителем уважительными. Допускается одновременное принятие нескольких мер по обеспечению исполнения исполнительного документа.

Взыскание денежных средств

Порядок обращения взыскания на денежные средства и другое имущество должника регламентирован гл. 7 закона № 439-З. Так, ч. 1 ст. 70 закона № 439-З установлено, что взыскание обращается в первую очередь на денежные средства должника в белорусских рублях и иностранной валюте.

Арест может налагаться на имущество только в присутствии гражданина-должника или совершеннолетнего члена его семьи, ИП, руководителя юрлица-должника либо его представителя, а в случае их отсутствия — при участии понятых.

Одной из основных мер принудительного исполнения является обращение взыскания на зарплату должника-гражданина, в том числе ИП, и приравненные к ней доходы. Из этих средств может быть удержано не более 50 %. При этом в расчет берутся суммы, оставшиеся после удержания налогов и уплаты обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения.

С учетом подлежащих уплате сумм за должником сохраняется часть зарплаты и приравненных к ней доходов в размере, установленном ст. 107 закона № 439-З. Кроме того, определяются размер удержаний из пенсии и денежные средства, на которые не может быть обращено взыскание.

Оценка и реализация имущества

Статьей 91 закона № 439-З закреплено понятие экономической нецелесообразности реализации имущества, когда затраты на оценку и продажу превышают его стоимость. В таком случае судебный исполнитель обязан предложить взыскателю принять это имущество в счет погашения задолженности без проведения процедуры его реализации. Если взыскатель отказывается, с имущества снимается арест и взыскание на него не обращается.

Изменился порядок оценки арестованного имущества. В частности, предусмотрено обязательное проведение независимой оценки определенных видов имущества, например недвижимости.

Чтобы действия судебного исполнителя были более прозрачными, закон № 439-З закрепляет порядок реализации отдельных видов имущества как с торгов (в том числе электронных), так и иными способами.

Установлены единый порядок и очередность распределения денежных средств между взыскателями. Денежные средства будут пропорционально распределяться в первую очередь в отношении социально значимых взысканий (алименты, расходы на содержание детей, на которые были выделены бюджетные средства). Сохранен календарный принцип распределения средств по иным категориям исполнительных производств.

Остался прежним и размер сбора по имущественным взысканиям, который уплачивается должником после возбуждения исполнительного производства. Как и раньше, должник уплатит 10 % от взысканной суммы или от стоимости взысканного имущества. По требованиям неимущест­венного характера с должника-гражданина, в том числе ИП, взыскивается принудительный сбор в размере 5 базовых величин, а с должника-юрлица — 10.

Изменились подходы к порядку взыскания принудительного сбора. В частности, закреплены случаи, когда он не взыскивается. Например, если после возбуждения исполнительного производства должник выполнил требование, содержащееся в исполнительном документе, в срок, который был установлен для добровольного исполнения. При этом должник может запросить продление указанного срока. Такой подход стимулирует добровольное выполнение требований.

Обжалование

Право на судебную защиту реализуется в рамках закона № 439-З через возможность обжалования постановлений, действий (бездействия) судебного исполнителя и руководителя органа принудительного исполнения. Правом на обжалование (опротестование) наделены стороны исполнительного производства, другие лица, права и законные интересы которых нарушены, а также прокурор.

Постановления, действия (бездействие) руководителя органа принудительного исполнения обжалуются вышестоящему руководителю данного органа, а судебного исполнителя — руководителю органа принудительного исполнения. В случае несогласия с решениями вышестоящих руководителей закреплена возможность судебного обжалования. Прокурору предоставлено право вынесения протеста без соблюдения досудебного порядка опротестования. Постановления, действия (бездействие) главного судебного исполнителя обжалуются (опротестовываются) непосредственно в суде.