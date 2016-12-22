На стороне кредитора

директор ООО «Юридическая компания «Мартыненко и партнеры» Виктор МАРТЫНЕНКО

директор ООО «Юридическая компания «Мартыненко и партнеры» Виктор МАРТЫНЕНКО

Реформа принудительного исполнения ускорит взыскание долгов и поможет бороться с коррупцией в судебной системе.

В мае 2017 года кредиторов и должников ждет несколько серьезных изменений. Долги до 100 базовых величин будут погашаться в порядке общей очереди по дате возбуждения исполнительного производства. Раньше их взыскивали вне очереди.

Будет введен запрет на выезд за пределы Беларуси руководителя и главного бухгалтера организации-­должника. Прежде такая мера могла применяться только в отношении неплательщика-физлица или ипэшника.

Должностное лицо (судебный исполнитель) заменит сторону в исполнительном производстве в случае ее выбытия: уступки требования возврата долга, перевода долга, реорганизации и проч. Ранее эту, по сути, формальную процедуру осуществлял суд.

Указом от 29.11.2013 № 530 «О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов» система исполнения выведена из-под компетенции судебной власти. Взамен создана единая система органов принудительного исполнения во главе с Минюстом.

Расширились процессуальные полномочия судебных исполнителей, которым передано разрешение ряда вопросов, ранее относившихся к исключительной компетенции суда. Судебные исполнители наделены, в том числе, полномочиями по разрешению вопросов прекращения исполнительного производства, объявления должников в розыск, направления в регистрирующие и другие органы и организации запросов о наличии у должников имущества, денежных средств и т. д.

Появились профессиональные поисковые системы должников и их имущества. Совместно с ГАИ ведется розыск транспорта должников. Применяются такие меры, как ограничение права выезда за пределы страны и ограничение права управления транспортными средствами.

В развитие указа № 530 приняты закон от 24.10.2016 № 439-З «Об исполнительном производстве» и закон от 24.10.2016 № 440-З «О судебных исполнителях». Эти нормативные правовые акты объединили в одну систему судебных исполнителей экономических и общих судов, которые ранее занимались общим делом, но имели разную ведомственную подчиненность. Приняты дополнительные меры, позволяющие ускорить взыскание долгов.

Реформа принудительного исполнения, как и любая другая реформа, не исключает перегибов и ошибок. Возможно, спустя некоторое время правоприменительная практика потребует внесения изменений в новые законы, чтобы не зайти в тупик и не наломать дров, чтобы в стране выдерживались стандарты правового общества и формировались благоприятные условия для развития бизнеса.