Банкротство в помощь

Вячеслав ВОЛОТОВСКИЙ

Объявление о банкротстве компании не конец бизнеса, а возможность преодолеть хроническую проблему неплатежей. Как нужно действовать, если компания оказалась в финансовом тупике, рассказывает руководитель ООО «Антикризисное управление» Ольга РАЧКО.

— Ольга Борисовна, эксперты критикуют белорусскую практику возбуждения банкротства за ее медлительность. Многие входят в эту процедуру слишком поздно, чтобы иметь возможность исправить экономическую ситуацию на предприятии. Как вы оцениваете сложившуюся практику банк­ротств?

— Самые распространенные причины банкротства — неэффективное управление предприятием, отсутствие стратегии развития, недостаточные квалификация и опыт руководителей, низкий уровень ответственности за последствия принимаемых решений.

Очень важно, чтобы руководство предприятия вовремя обнаружило и осознало возникшие проблемы. Это станет первым положительным шагом на пути к улучшению ситуации. Следующим должно быть своевременное обращение к профессионалам, которые окажут необходимую помощь, проанализируют риски, разработают стратегию, чтобы найти выход из положения. Главное — не затягивать с решениями, так как промедление может усугубить ситуацию.

К слову, подача в экономический суд заявления о банкротстве — это не только добрая воля должника, но и его обязанность согласно ст. 9 закона от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

Такая обязанность возникает сразу в нескольких случаях. Во-первых, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами либо к прекращению деятельности должника — юридического лица. Во-вторых, если органом или лицами, уполномоченными в соответствии с учредительными документами должника — юридического лица на принятие решения о его ликвидации, решено подать в экономический суд заявление должника. В-третьих, если собственником имущества унитарного предприятия или органом, им уполномоченным, принято решение о подаче в экономический суд заявления должника. В-четвертых, если выявлены обстоятельства, предусмотренные ст. 233 закона «Об экономической несостоятельности (банк­ротстве)», а именно стоимость имущества должника, в отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов либо имущество отсутствует.

Кроме того, руководитель предприятия, ликвидационная комиссия или ликвидатор, а также иные уполномоченные органы обязаны подать в экономический суд заявление должника, если при проведении ликвидации юридического лица установлено, что нет возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.

В таких случаях заявление должно быть подано в экономический суд не позднее одного месяца с момента возникновения соответствующего основания.

— Насколько адекватно процедуры банкротства воспринимают субъекты хозяйствования? Понимают ли они, что ликвидация бизнеса — далеко не единственная и не основная цель процедуры банкротства и что главная цель — оздоровить финансы предприятия?

— Никто не застрахован от непредвиденных ситуаций в бизнесе. К сожалению, процедура банкротства действительно многими воспринимается как катастрофа. Да, неприятно осо­знавать, что твой бизнес находится в кризисе, но, возможно, это еще отнюдь не безвыходная ситуация.

Проблема в том, что менеджерам и собственникам не хватает знаний, потому и такая паника. Процедуру банкротства необходимо воспринимать в первую очередь как возможность обновления бизнеса, как путь к оздоровлению, выход из сложного экономического положения с помощью антикризисных управляющих, которые в соответствии с законодательством о банкротстве назначаются экономическим судом. Ликвидация компании — это крайняя мера.

— Как вы порекомендуете собственникам и менеджерам предприятий, вошедших в процедуру банкротства, выстраивать отношения с антикризисным управляющим?

— Основная задача антикризисного управления — урегулировать взаимоотношения между кредиторами и должником. Антикризисный управляющий обязан действовать строго в соответствии с законодательством, прозрачно, подконтрольно, по согласованию с экономическим судом и кредиторами.

Как показывает практика, собственники, руководство предприятий, ликвидаторы зачастую не выполняют требования законодательства о передаче всей бухгалтерской и иной документации, ссылаясь на то, что потеряли ее, или еще на что-то.

К сожалению, порой в работу антикризисного управляющего начинают вмешиваться собственники предприятия, забрасывая его всевозможными жалобами. Причем такие действия не всегда обусловлены заботой о бизнесе, стремлением выйти из кризисной ситуации и рассчитаться с кредиторами. Напротив, истинными целями становятся максимальное осложнение деятельности должника, дискредитация антикризисного управляющего, введение в заблуждение кредиторов, попытка уйти от ответственности и вернуть предприятие под свой контроль.

Такие действия приводят только к усугублению ситуации и привлечению должностных лиц должника к ответственности. Поэтому мой совет руководству компании-должника — взаимо­действовать с управляющим, предоставлять ему всю запра­шиваемую документацию, информацию, активы предприятия, выполнять все законные требования экономического суда и кредиторов. Только при таких условиях возможен выход из сложного экономического положения.