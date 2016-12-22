Чрезмерное усердие прокурора

судья экономического суда Гродненской области Сергей БЕЛЯВСКИЙ

Прокурор вправе подавать в экономический суд иски в защиту интересов субъектов хозяйствования только с их согласия.

Компетенция прокуроров на предъявление исков (заявлений) в чужом интересе закреплена ст. 27 закона «О прокуратуре Республики Беларусь». Согласно данной норме, а также ст. 6 и 66 Хозяйственного процессуального кодекса (ХПК), при установлении нарушений законодательства прокурор в пределах своей компетенции может подавать в экономический суд иск (заявление) в целях защиты государственных и общественных интересов, а также интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Для принятия в производство такого искового заявления прокурор должен не только установить факт нарушения законодательства, но и заручиться согласием лиц, в интересах которых он выступает. Об этом говорится в п. 9 постановления Пленума Высшего хозяйственного суда от 28.10.2005 № 22 «Об участии прокурора в хозяйственном судопроизводстве» (в ред. от 26.11.2009).

Согласно ч. 4 ст. 159 ХПК, при обращении в суд, рассматривающий экономические дела, в целях защиты интересов лиц, не имеющих доли государственной собственности, к исковому заявлению прилагается письменное заявление, подтверждающее их согласие на предъявление такого иска. При этом, как следует из содержания ст. 162 ХПК, отсутствие заявления является основанием для оставления судом иска (заявления) без движения.

ХПК не устанавливает определенную форму согласия юридических лиц с долей государства в уставном фонде на предъявление прокурором иска (заявления) в их интересах и обязательность приложения письменного заяв­ления.

В этой связи постановление от 28.10.2005 № 22 обязывает суды исходить из того, что такое согласие может быть выражено письменно в виде: обращения к прокурору уполномоченного лица с просьбой о предъявлении иска; заявления о согласии на предъявление иска; в иной форме, подлежащей установлению судом.

При подготовке дела к разбирательству суд вправе обязать прокурора предоставить доказательства в подтверждение доли государственной собственности в уставном фонде юридического лица. Если в ходе рассмотрения выяснится, что просьба или согласие субъекта хозяйствования, имеющего государственную долю в уставном фонде, отсутствует, такой иск (заявление) также подлежит оставлению без рассмотрения.

Аналогичные последствия возникают и при отсутствии согласия (ходатайства) на часть предъявленных прокурором в чужом интересе требований. Например, если цена иска, предъявленного прокурором в интересах юридического лица, индивидуального предпринимателя или другого лица, превышает сумму, указанную лицом в заявлении о согласии, то при подготовке дела к разбирательству суд предложит прокурору и истцу уточнить цену иска. При этом суд оставляет без рассмотрения ту часть требований, на предъявление которых истец не выразил своего согласия.

Приведем пример. Экономический суд рассмотрел материалы дела по заявлению, поданному прокурором района в интересах КУП «А». До рассмотрения дела по существу поступило ходатайство заявителя о том, чтобы оставить заявление без рассмотрения в связи с отсутствием согласия со стороны заявителя на предъявление прокурором заявления в интересах КУП «А». В материалах дела такое ходатайство отсутствовало, как не было и письменного согласия заявителя в адрес прокуратуры на предъявление заявления в интересах заявителя. В связи с изложенными выше нормами права поданное ходатайство об оставлении иска без рассмотрения было удовлетворено судом, а заявление оставлено без рассмотрения. В апелляционном и кассационном порядке определение суда не обжаловалось и вступило в законную силу.

Схожий порядок получения согласия распространяется и на изменение предмета или оснований иска (заявления), увеличение или уменьшение исковых требований в защиту интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других лиц.

В заключение отметим, что иск (заявление) в защиту государственных и общественных интересов прокурор вправе предъявить без согласия государственных органов и общест­венных организаций, органов местного управления и само­управления, а также юридических лиц и граждан.