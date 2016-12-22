Земля с молотка

юрист Илона ФЕДОРУК

Покупка на аукционе — единственный способ приобрести у государства земельный участок, если гражданин не признан нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Реализация земельных участков по результатам аукционов — вполне эффективный способ распределения земельных ресурсов. Такой механизм не только гарантирует заинтересованным лицам равные и прозрачные возможности, но и содействует развитию рыночных отношений в стране. Именно на аукционе формируется рыночная цена на землю. Положительным моментом является и то, что на аукционы выставляются предварительно сформированные земельные участки, в отношении которых определены границы и кадастровая стоимость, подготовлена земельно-кадастровая документация.

Дефицит информации

Потенциальные покупатели заинтересованы в получении полной информации о каждом выставляемом на аукцион объекте, тем более что по итогам торгов цена земельного надела увеличивается, как правило, минимум на 5 %, а иногда и в два-три раза по сравнению с кадастровой стоимостью.

Пункт 10 Положения о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную собственность, утвержденного постановлением Совмина от 26.03.2008 № 462, предполагает несколько способов получения сведений. В их числе: извещение о проведении аукциона; материалы землеустроительного дела, градостроительная и другая документация; осмотр земельного участка на местности.

Однако законодательство четко не зафиксировало, с какой информацией и в каком объеме вправе ознакомиться участник аукциона. В некоторых случаях недостаток сведений приводит к тому, что граждане получают в собственность земельные участки на болотах, свалках, в оврагах. Причина не только в беспечности покупателей и их неосведомленности о своих правах. Местные исполнительные органы также не всегда готовы предоставлять исчерпывающую информацию.

Таким образом, граждане оказываются в невыгодном положении, поскольку признать недействительным протокол о результатах аукциона по продаже земельного участка в частную собственность можно только в судебном порядке, что требует дополнительных финансовых и временных затрат.

Основным способом предоставления информации является извещение о проведении аукциона, публикуемое в печатных СМИ не позднее чем за 30 дней до его проведения. Кроме того, информация об аукционе и земельном участке размещается на официальных сайтах Госкомимущества и соответствующих местных исполкомов.

Считаем, что сведения необходимо дублировать и на стендах местных исполкомов, поскольку не все граждане активно пользуются Интернетом, а публикация в печатных изданиях требует дополнительных финансовых затрат, которые впоследствии приходится возмещать победителям аукционов.

Необходимо, чтобы извещение содержало информацию о том, что комиссия по проведению аукциона или его организатор обеспечивают осмотр земельного участка на местности и предоставляют для ознакомления дополнительную документацию.

При решении данного вопроса можно воспользоваться опытом России. Там в извещении о проведении аукциона указываются дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности.

Сделка по сезону

В определенных ситуациях (например, в зимний период) осмотр земельного надела потенциальным участником аукциона может быть затруднен. В таких случаях на сайтах Госком­имущества и местных исполкомов целесообразно публиковать как фотографии земельных участков, так и карту местности, составленную с помощью спутниковых систем позиционирования. Кроме того, в Интернете следует размещать информацию не только об объектах, уже выставленных на аукцион, но и планируемых для продажи.

Внедрение вышеуказанных предложений позволит потенциальным участникам аукциона получать полные и достоверные сведения о земельных участках, повысит эффективность и экономическую обоснованность сделок с землей.