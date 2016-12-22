ЕС поддержит малый бизнес

Любовь БАХУРЕВИЧ

Евросоюз решил поддерживать программу развития малого и среднего бизнеса в Беларуси еще в течение четырех лет и выделить на эти цели 6 млн евро.

Об этом 15 декабря на пресс-конференции, посвященной пятилетию деятельности группы консультаций для малого и среднего бизнеса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), рассказала глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь Андреа Викторин.

«Мы видим стремление со стороны белорусских властей улучшать условия деятельности малого и среднего бизнеса, — подчеркнула Андреа Викторин. — Поэтому ЕС принял решение продолжить предоставление поддержки программе консультаций малого бизнеса, которая реализуется ЕБРР, и выделить на следующие четыре года Беларуси 6 млн евро на реализацию этой программы».

Программа ЕБРР «Консультации для малого бизнеса» реализуется с 2011 года. Она предусматривает консультирование предприятий местными и международными экспертами по вопросам маркетинга, IT-решений, операционного и организационного консалтинга, менеджмента качества, инженерных решений, стратегического консалтинга, энерго- и ресурсоэффективности, а также улучшения финансовой отчетности.

За это время ЕБРР оказала поддержку более чем 250 белорусским субъектам малого и среднего предпринимательства. Программа помогла увеличить выручку этих предприятий на 63 % и создать более 1,5 тыс. рабочих мест.

Помимо ЕС, проект финансируется за счет грантов самим ЕБРР, Швецией, Фондом поддержки стран с переходящей экономикой и Фондом технического сотрудничества Taiwan Business — EBRD. Всего в рамках программы небольшие отечественные предприятия получили 3,2 млн евро на повышение своей кредитоспособности, укрепление позиций на внутреннем рынке, а также на развитие экспортного потенциала.

По данным экспертов ЕБРР, 70 % предприятий, работавших с консультантами, увеличили оборот уже через год после завершения консультационных проектов. Прирост компаний составил в общей сложности 165 млн евро. Более половины предприятий создали новые рабочие места.

«Нельзя недооценивать роль малых предприятий в глобальной экономике: они производят значительную часть ВВП даже в развитых странах, — отметил глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский. — Беларусь может также последовать этому глобальному тренду».

По словам эксперта, с 1992 года ЕБРР инвестировал в Беларусь в общей сложности около 2 млн евро, причем 91 % вложений приходится на частные предприятия. Согласно принятой осенью стратегии, банк планирует расширить работу с государственным сектором.

В марте 2016 года стартовал проект ЕБРР «Женщины в бизнесе», который содействует развитию женского предпринимательства в Беларуси и оказывает поддержку малым и средним предприятиям, во главе которых стоят женщины, предоставляя им доступ к необходимым финансовым и научно-техническим ресурсам.