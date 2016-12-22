Деньги не идут в медицину

Елена ГОЛУБЬ

Бизнес­союзы призывают выровнять условия работы частной и государственной медицины.

Это увеличило бы приток частных инвестиций в здравоохранение, ослабило нагрузку на бюджет и в конечном счете улучшило качество медицинского обслуживания населения. Такое мнение эксперты бизнес-объединений высказали во время круглого стола «Системы здравоохранения Беларуси и Германии: опыт функционирования и перспективы развития». Мероприятие прошло 15 декабря в Минске и было организовано Бизнес союзом предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН) совместно с Восточным комитетом германской экономики при поддержке Министерства здравоохранения Беларуси.

Проблемы частников Минздрав пока готов только обсуждать.

В своем выступлении директор БСПН Жанна Тарасевич назвала здравоохранение инвестиционно непривлекательным. По данным спикера, в 2015 году в эту сферу было вложено 5,4 трлн неденоминированных рублей, что составляет 2,6 % от общего объема инвестиций. Интересно, что частник вкладывает в развитие медицины больше, чем государство: по итогам прошлого года доля частных инвестиций в отрасль составила 62,8 %. Причем речь идет об отечественном бизнесе. Удельный вес иностранных вложений невелик и находится на уровне арифметической погрешности — 0,05 % (примерно 1 млн долларов в год).

Помимо общих проблем, негативно влияющих на инвестиционный климат Беларуси (госрегулирование, высокая налоговая нагрузка и т. п.), директор БСПН назвала и такие, которые тормозят приток негосударственного финансирования именно в медицину. Во-первых, это неравные условия для государственных и частных клиник. Например, только частники должны получать лицензии на осуществление деятельности в сфере здравоохранения. В отношении их сотрудников применяются повышенные требования к уровню квалификации. На работу к частникам не могут прийти молодые специалисты, которые до этого не отработали пять лет в госучреждениях.

Во-вторых, государство продолжает регулировать ценообразование в медицине, устанавливая тарифы на диагностические и стоматологические услуги. Это приводит к тому, что вложенные инвестиции окупаются не за пять-семь лет, как принято во всем мире, а за двадцать.

Третий блок проблем касается условий ввоза и реализации импортных лекарств. «Особой реформы требует система проверок и мониторингов со стороны санитарных органов и контролирующих служб», — отметила Жанна Тарасевич.

Свои предложения по формированию «цивилизованного внебюджетного сектора здраво­охранения» есть и у Белорусского союза предпринимателей (БСП). На заседании их обнародовал председатель совета учредителей СООО «Экомедсервис» Владимир Коява. БСП предлагает начать выравнивание условий для всех субъектов хозяйствования с выделения отделов платных услуг, работающих при государственных медицинских организациях, в отдельные хозрасчетные предприятия. В их отношении должны действовать те же правила, что и для частных предприятий: лицензирование, квалификационные требования и проч. После этого, по словам Владимира Коявы, государство должно отказаться от регулирования цен на диагностические и стоматологические услуги.

Для повышения инвестиционной привлекательности необходимо закрепить правило: лишать лицензии только на основании решения суда, убежден спикер. Интересу белорусов к внебюджетному сектору медицины (в котором на равных будут работать и частные, и государственные компании) способствовало бы введение налогового вычета для тех, кто оплачивает услуги здравоохранения самостоятельно. Предприятиям следует позволить относить на затраты средства, израсходованные на лечение сотрудников.

По расчетам экспертов БСП, услугами внебюджетной медицины могли бы воспользоваться 20 % белорусов против нынешних 5 %, а объем ее финансирования мог бы достичь 1,5 млрд руб. В результате такая же сумма может «высвободиться» в государственной казне и пойти на финансирование бюджетного здравоохранения, что очень важно в условиях стагнации и падения доходов экономики.

Постепенный переход к страховой медицине — это устоявшаяся и оправдавшая себя мировая практика, о чем свидетельствует опыт Германии, которым немецкие коллеги поделились в ходе заседания. С 2009 года страховой взнос на медицинские цели в этой стране составляет 14,6 % от дохода и делится поровну между предприятием и гражданином. Стоит ли уточнять, что там действуют одинаковые квалификационные требования и правила для всех клиник.

Прозвучавшие в ходе дискуссии предложения будут обобщены и направлены в Министерство здравоохранения, заявила Жанна Тарасевич. Правда, надежды на то, что они будут услышаны, не очень велики. Обсуждать, конечно, можно, однако «правила игры уже установлены», отвечал на предложения и претензии частников от медицины заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило. Сначала вы «научитесь работать так, как это должно быть», а потом можно будет что-то обсуждать, заявил замминистра.