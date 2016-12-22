Роста не предвидится

Татьяна КАЛИНОВСКАЯ

Всемирный банк напрямую связывает перспективы развития экономики с реформами. Об этом говорится в экономическом обзоре для Республики Беларусь, подготовленном банком.

Презентация обзора прошла 13 декабря. «Экономическая деятельность в Беларуси продолжает находиться под воздействием снижения доходов от экспорта и слабого внутреннего спроса», — говорится в распространенном Всемирным банком (ВБ) комментарии.

Скорость спада замедлилась, наблюдается умеренное снижение объемов промпроизводства, отмечаются рост в сельском хозяйстве и некоторое восстановление экспорта товаров. Однако в 2017 году в стране по-прежнему будет продолжаться экономический спад, сделали вывод эксперты ВБ.

Экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук констатировал, что по сравнению с 2015 годом в 2016-м темпы падения ВВП Беларуси несколько замедлились. «Некоторое восстановление экономики России привело к росту спроса на белорусскую продукцию, в частности на товары инвестиционного назначения — машины и транспортные средства. Имеется положительный вклад в ВВП чистого экспорта, который надо рассматривать как результат низкой базы прош­лого года. Но в целом картина не очень благоприятная. Серь­езное падение цен и объемов нефтепродуктов и калийных удобрений способствовало росту дефицита торгового баланса», — заявил Кирилл Гайдук.

По оценке специалистов ВБ, ситуация на рынке труда не улучшилась: снизились доходы населения, количество упраздненных рабочих мест превышает число созданных. Предприятия, в том числе крупные, продолжают сокращать персонал. Рост уровня бедности был незначительным благодаря увеличению расходов на оказание государственной социальной помощи.

«Сокращения продолжатся, но они будут менее значительными, чем в текущем году. Падение доходов также возможно, но оно будет происходить меньшими темпами, чем в предыдущий период», — отметил Кирилл Гайдук.

Как полагают эксперты ВБ, восстановление экономики произойдет не ранее 2018 года «благодаря улучшению ситуации с экспортом». «Есть риски, связанные с внешним спросом. Экономика стран СНГ и России восстанавливается слабо, темпы диверсификации экспорта Беларуси будут оставаться незначительными. Сохранение низких экспортных цен может негативно сказаться на экспортной выручке. В связи с этим будет непросто выполнить внешние обязательства», — подчеркнул, характеризуя перспективы 2017—2018 годов, экономист Всемирного банка.

Однако, по его мнению, есть и «позитивные риски», связанные «с ускорением темпов преобразований, главные из которых — меры по повышению конкурентоспособности и производительности предприятий».

«Рецепт» экономистов ВБ — увеличение притока инвестиций всеми возможными способами. Глава представительства ВБ в Беларуси Ян Чул Ким призвал «капитализировать» высокий рейтинг Беларуси в Doing Business. «Инвесторы заметили страну, но надо дать им знать, что их инвестиции защищены», — добавил Ян Чул Ким.

Экономист ВБ Карлис Смит обратил внимание на крайне низкий уровень прямых иностранных инвестиций на душу населения в Беларуси и призвал правительство страны улучшить бизнес-среду, а предприятия — встраиваться в глобальные производственные цепочки, развивать контрактное производство. Стратегическое партнерство с западными компаниями поможет белорусским субъектам хозяйствования выйти на новые рынки, а впоследствии привлечь инвестиции, считает Карлис Смит. Внутренняя же инвестиционная деятельность в ближайшие годы активизируется, хотя и останется слабой, прогнозирует Кирилл Гайдук.

«Необходима реструктури­зация государственного сектора. Приватизация — это лишь одна из форм реструктуризации. В данной ситуации главной является задача реструктуризации, с тем чтобы не допустить потери существующего потенциала, стоимости и ценности активов, которые были созданы в предыдущие годы», — сказал экономист ВБ, комментируя возможные шаги правительства на пути структурных реформ.

В 2016 году банки продолжали накапливать плохие долги. Тем не менее, поскольку в ближайшие годы темпы спада замедлятся, предпосылок для дальнейшего нарастания таких долгов нет, считает Кирилл Гайдук. Политика Нацбанка не приведет к их значительному росту. По мнению Ян Чул Кима, белорусская банковская система не накопила такого объема плохих долгов, который угрожал бы ее существованию.