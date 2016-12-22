Немецкие компании предлагают субподряд

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

Белорусским предприятиям по силам войти в производственные цепочки немецких компаний, считают эксперты из Германии.

Концептуальные подходы налаживания экспорта обсудили участники семинара «Как стать поставщиком для компаний Германии», организованного 14 декабря в Минске Бизнес союзом предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского (БСПН).

Шанс по аутсорсингу

«Если работаете с немцами, то не ждите появления проблем, а стремитесь решать их на стадии возникновения. Клиент должен оставаться в комфортной зоне, а иначе он будет рассматривать вас одним из поставщиков, которых всегда можно заменить», — посоветовал белорусским предприятиям глава отдела международного развития бизнеса и связей Федерального союза материально-технического снабжения, закупок и логистики (BME) Олаф Хольцгрефе.

Олаф ХОЛЬЦГРЕФЕ: Германия превращается в сборочный цех, на конвейер которого поставляются комплектующие со всего мира.

По его словам, немецкий бизнес нацелен на расширение деловых связей в странах Восточной Европы, в том числе в Беларуси, Украине, государствах Балтии. По логике этот интерес должен быть взаимным, ведь Германия — крупнейшая экономика Европы, которая к тому же остается на подъеме.

Олаф Хольцгрефе напомнил, что до 50 % оборота промышленных компаний формируют поставки, притом что немецкие предприятия все чаще практикуют аутсорсинг с выносом производства за пределы Германии. Страна превращается в сборочный цех, на конвейер которого поставляются комплектующие со всего мира.

Интерес к аутсорсингу понятен: в Германии высокая стоимость рабочей силы, к тому же страна испытывает определенный дефицит сырья. Производство промежуточных товаров за рубежом зачастую обходится дешевле. Впрочем, цена — не единственный аргумент, на который необходимо сделать упор, подчеркнул немецкий эксперт.

«Каковы шансы продать в Германию лифт белорусского производства, который на 15 % дешевле немецкого аналога и сопоставим по качеству?» — поинтересовался у спикера генеральный директор ЗАО «Гомельлифт» Валерий Корниенко. «На все надо смотреть глазами клиента», — парировал Олаф Хольцгрефе.

Активнее внедрять инновации призвала менеджер международных проектов в Северной Европе, ЦВЕ и государственном секторе BME Марлене Грауер. Спикер уточнила, что под инновациями в поставках необязательно подразумеваются принципиально новые технологии, речь идет о совершенствовании процессов, которые опять-таки способствуют решению проблем заказчика.

На высоких скоростях. Немецкие эксперты напомнили, что Германия движется в направлении экономики 4.0, которой свойственны высокая скорость бизнес-процессов и автоматизация. Соответственно, ускоряться следует предприятиям и их менеджерам. Раньше существовала угроза того, что большие съедят маленьких, сейчас быстрые угрожают тем же медленным.

Перейти на более высокие скорости позволяют перманентное повышение квалификации работников и внедрение в образование дуального подхода, тесно связывающего теорию и практику. Принципиальным становится и владение иностранными языками, прежде всего английским.

К сожалению, отечественные предприятия пока не слишком отличились в вопросах освоения Европы. Например, в Германию они поставляют в основном не конечную продукцию и даже не промежуточные товары, а сырье (нефтепродукты и калийные удобрения), напомнил посол Германии в Беларуси Петер Деттмар. Тем не менее дипломат выразил уверенность в том, что белорусскому бизнесу по силам войти в цепочки стоимости (value chain), адаптировавшись к требованиям современных крупных рынков.

Мечта предприятия

«Работа с европейским рынком должна быть мечтой для любой белорусской компании, — уверен сопредседатель БСПН Дмитрий Дичковский. — Поставки на Запад дают возможность научиться мыслить категориями конкурентоспособности, которыми западные компании руководствуются многие десятилетия».

Еще один очевидный плюс — кратный рост капитализации компании, которая сможет прорваться на рынок ЕС. Пропорционально крепнет и уважение к такому игроку со стороны инвесторов и деловых партнеров. Любая форма работы с немецким рынком, открывающая такие перспективы, — благо для предприятия, резюмировал Дмитрий Дичковский.