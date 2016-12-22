Гадание на нефти и долларе

эксперт­а-налитик компании Tele-Trade в Беларуси Жанна КУЛАКОВА

Договоренности ОПЕК повысили цену нефти, положительно повлияли на российский валютный рынок и тем самым минимизировали внешние риски для нашего рубля.

После того как страны ОПЕК подписали соглашение о сокращении добычи, к которому позднее присоединились другие нефтедобывающие государства, котировки черного золота обновили полуторагодичные максимумы, а баррель сорта Brent прочно закрепился на уровне выше 50 долларов. Пускай не сразу, но российский рубль тоже продемонстрировал рост: с 30 ноября, когда ОПЕК объявил о подписании соглашения, валюта РФ укрепилась на 6 % к бивалютной корзине Центробанка.

Впрочем, нельзя сказать, что достигнутые договоренности станут панацеей от дешевой нефти. Слишком много вопросов накопилось к ОПЕК. Самый острый из них: а будут ли предусмотренные соглашением меры соблюдаться на практике? В прежние времена картель постоянно нарушал собственные правила и систематически превышал квоту на суточную добычу. Такое может случиться и сейчас. К тому же договоренности будут действовать всего полгода.

Поэтому рассчитывать на долгосрочный и уверенный рост нефтяных котировок не стоит. Подписание соглашения снижает риск обвала цен на нефть и создает предпосылки для их повышения, однако полностью исключить негативный сценарий нельзя. Для Беларуси это означает минимизацию внешних рисков, связанных с российским валютным рынком, но не гарантирует курсовой стабильности.

Еще одно важное событие — произошедшее 14 декабря повышение ключевой ставки ФРС на 0,25 п. п., до 0,75 %. На самом деле это была ожидаемая мера, и стоимость доллара уже давно учитывала ее. Тем не менее доллар все равно подорожал примерно на 1,7 %. Стимулом для роста послужило выступление главы ФРС Джанет Йеллен, в котором та заявила о намерении еще трижды повысить ставку в 2017 году. Инвесторы получили сигнал-намек о том, что будущий год пройдет под знаком укрепляющегося доллара, и поспешили впрок запастись американской валютой.

Впрочем, и в данном случае не стоит питать чрезмерного оптимизма. Откровенно говоря, возникает ощущение дежавю: в конце 2015 года декабрьское повышение ставки также сопровождалось обещанием осуществить целый цикл повышений в 2016-м. Однако ничего подобного не произошло: ссылаясь то на Китай, то на «брекзит», то на неудовлетворительные данные по безработице, ФРС постоянно откладывала озвученные меры. В итоге до следующего повышения прошел целый год, на протяжении большей части которого доллар чувствовал себя нелучшим образом. Даже евро, находящийся под давлением сверхмягкой политики Европейского центрального банка, периодически выглядел значительно лучше.

Инвесторы будут все так же следить за статистикой, действиями новоиспеченного президента США, риторикой чиновников из ФРС и др. В зависимости от новостного фона американская валюта может не только расти, но и падать. Динамика доллара будет повторяться и на валютном рынке Беларуси.

Меры ОПЕК минимизируют внешние риски, а рост ставки ФРС повышает вероятность ослабления рубля к доллару, но и только. Говоря о перспективах нашей валюты, нельзя не учитывать внутренние факторы. Несмотря на профицит иностранных дензнаков на внутреннем рынке, очевидно, что в последнее время рубль находится под давлением: с начала ноября он просел уже на 4 % к корзине валют.

В данном случае явно не обошлось без интервенций Нацбанка. Повышенный спрос на валюту со стороны регулятора может быть обусловлен необходимостью рефинансировать госдолг ввиду задержки кредитного транша Европейского фонда стабилизации и развития и поддержать экспортеров. Постепенное ослабление рубля может еще некоторое время продолжаться, однако предпосылок для обвальной девальвации нет: на сегодняшний день ее могут спровоцировать только внешние шоки.