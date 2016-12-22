Антисоциальная «ловушка»

председатель Ассоциации профсоюзов «Белорусский Конгресс демократических профсоюзов» Александр ЯРОШУК

Очевидно, что решение об исключении из страхового стажа для начисления пенсии службы в армии, декретного отпуска и учебы в вузе совершенно не соответствует ожиданиям и интересам белорусов.

Более того, оно создает так называемую пенсионную ловушку: после вступления в силу изменений очень многим гражданам нельзя будет рассчитывать на начисление трудовой пенсии, а придется довольствоваться только социальной. Хотя, как мне кажется, для всех очевиден тот факт, что как минимум служба в армии — это недобровольный выбор молодых людей. Годы, посвященные учебе в вузе, — это как раз то время, когда молодое поколение развивает и реализует свой потенциал, чтобы применить способности не только на благо себе, но и на благо общества и государства.

Не менее неприятный «подарок» накануне Рождества и Нового года ждет молодых родителей: государство демонстративно подчеркнуло свое пренебрежение к их миссии и к их труду по уходу за новорожденными. Все это происходит в условиях, когда отцы нации ломают голову, как улучшить демографию в стране.

Можно как угодно относиться к советской эпохе, однако тогда в трудовой стаж включались и воинская служба, и учеба в высших учебных заведениях, и декретный отпуск. На мой взгляд, абсолютно правильно и объективно.

Несмотря на обращение группы граждан в парламент, отказ депутатов инициировать отмену принятого решения точно не поднимет их рейтинг в глазах избирателей. Скажу больше, данное решение существенно подрывает авторитет всего государства в глазах его граждан.

Что касается перспектив отмены принятого документа, то я должен с горечью констатировать: «твердолобость» государственной машины, которая безотказно работает только в одном направлении, уже не является секретом для очень многих моих соотечест­венников.

В данном случае признание собственной ошибки сродни самоубийству. Это характеризует государственную систему как довольно слабое образование, ведь только сильные умеют брать на себя ответственность за неправильные решения. Хотя можно предположить, что, когда социальное недовольство, вызванное как этим, так и рядом других непопулярных решений, подогреваемое усугубляющимся экономическим кризисом, достигнет критической отметки, тогда, возможно, будет иметь место обратный ход, в том числе по данному вопросу.

Если еще каких-то пять лет назад можно было оправданно рассуждать о чрезмерных социальных льготах, непосильных для экономики государства, то теперь мы отмечаем, насколько кардинально изменилась ситуация и что маятник качнулся в противоположном направлении. Качнулся и «улетел» настолько далеко, что прилагательное «социальное» применительно к белорусскому государству воспринимается гражданами уже с иронией и сарказмом.