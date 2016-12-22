Футбол привязан к стадиону

Антон РОГАЧ

В Беларуси есть только один стадион, пригодный для проведения официальных матчей высокого уровня. Хотя еще несколько лет назад надежда на то, что появится вторая такая арена, была вполне реальной.

По правилам УЕФА отборочные матчи сборных, а также еврокубковые встречи начиная с группового этапа Лиги Европы и квалификационного плей-офф Лиги чемпионов должны проводиться на стадионах четвертой категории. В Беларуси есть только один такой — «Борисов-Арена», и это создает проблемы.

Ближе других к получению заветного статуса был стадион в Гродно. В январе 2013 года тогдашний директор Центрального спортивного комплекса «Неман» Франц Летяго заявил, что для получения четвертой категории необходимо лишь установить турникеты: «Для четвертой категории у нас почти все соответствует. Но мы ее все равно получим. Как только потеплеет, я обязательно установлю турникеты — будет электронный подсчет зрителей. Ко мне уже подъезжали представители одной фирмы. Вопросов не будет. Необходимые деньги я найду. Кредит возьму, ссуду, но все равно я это установлю».

Однако планы не сбылись. Как заявил «БР» Франц Летяго, теперь это вопрос не к нему: «Я уже два года на пенсии. Когда я это сказал? В 2013-м? Мне только год после этого дали поработать, затем отправили на пенсию. Новый директор пусть делает турни­кеты».

Нынешний руководитель спортсооружения Виталий Козловский считает, что получение стадионом четвертой категории проблемы не решит: «Для того чтобы принимать матчи высокого уровня, нужен международный аэропорт, соответствующий определенным критериям. Аэропорт в Гродно им не соответствует, поэтому в установке турникетов нет смысла».

Окончательно прояснить ситуацию мы попросили руководителя пресс-службы АБФФ Александ­ра Алейника. Тот подтвердил: «Действительно, одним из условий проведения официальных матчей сборных является наличие аэропорта, расположенного не далее чем в полутора часах езды. Причем он должен принимать не только чартеры, но и хотя бы несколько регулярных рейсов в день, чтобы матч могли посетить зарубежные журналисты и болельщики. Но если бы в Гродно был стадион, в полной мере соответствующий требованиям четвертой категории, то можно было бы ходатайствовать о проведении там определенных матчей».

Не все однозначно, по словам Александра Алейника, и со статусом стадиона: «Что касается возможности получения ареной в Гродно этой категории, то... Франц Летяго говорил о турникетах в начале 2013 года, а с тех пор требования к аренам ужесточились, поэтому только лишь установкой турникетов дело может не ограничиться».

Таким образом, положение дел оставляет желать лучшего. Белорусские стадионы, за исключением борисовского, уже много лет не видели качественного футбола, однако изменить ситуацию только лишь спортивными усилиями команд невозможно: требуется реконструкция самих стадионов. Увы, подвижек в этом направлении нет.