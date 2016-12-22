Постоянно самый молодой

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Белорусский тренер Виктор Ганчаренко 12 декабря официально возглавил действующего чемпиона России по футболу — московский ЦСКА. За десять лет 39летний специалист прошел путь от главкома дубля БАТЭ до лучшего тренера Беларуси.
В этой истории впечатляют не столько высоты, которых достиг наш соотечественник (тем более что в его карьере они наверняка не последние), сколько возраст, в котором удалось их достичь.
Имя белорусского специалиста впервые вошло в историю европейского футбола в 2008 году: имея за плечами лишь 31 год, он стал самым молодым главным тренером на групповом этапе Лиги чемпионов за все время существования турнира.
Футбольный тренер — профессия, в которой, как правило, раскрываются поздно. Достаточно посмотреть на возраст коллег Ганчаренко в Российской футбольной премьер-лиге. Сегодня ЦСКА идет третьим, его опережают «Спартак», ведомый 52-летним итальянцем Массимо Каррерой, и «Зенит», который возглавляет 71-летний румын Мирча Луческу. Собственно, большинству тренеров, работающих в чемпионате России, уже за пятьдесят. Поэтому назначение 39-летнего Виктора Ганчаренко на пост главного тренера действующего чемпиона РФ — большое достижение.
Напомним, он завершил карьеру футболиста в 2002 году из-за травмы колена. Тренером стал в 2004-м, получив к тому времени высшее профильное образование. Сначала Виктор Ганчаренко возглавил дублирующий состав БАТЭ, а в ноябре 2007-го стал главным тренером основного состава борисовчан. За последующие шесть лет он раз за разом приводил клуб к золотым медалям чемпионата Беларуси, пять раз команда пробивалась в осеннюю стадию еврокубков. Широкую известность отечественный специалист приобрел после домашней победы борисовчан над мюнхенской «Баварией» (3:1).
В 2013 году Ганчаренко уехал в Россию. Там он возглавлял «Кубань», затем «Урал», а после «Уфу». Из последней белорус и перешел в ЦСКА. Кстати, московский клуб для Ганчаренко не новый: в сезоне-2015/16 наш соотечественник работал помощником экс-тренера москвичей Леонида Слуцкого, дружеские отношения с которым установились у Ганчаренко еще в период работы в БАТЭ. Смена тренеров в ЦСКА была доброжелательной: Слуцкий приветствовал назначение в качестве своего преемника именно Ганчаренко.Сразу после подписания контракта через директора ЦСКА по связям с общественностью и информационной политике Сергея Аксенова белорусский специалист попросил писать его фамилию через букву «а», как в паспорте. Это сразу же стало поводом для шуток в среде российских журналистов. Похоже, белорусский вариант написания фамилии главного тренера они примут не раньше, чем ЦСКА добьется неких небывалых успехов.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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