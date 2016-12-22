Легальная торговля «живым» товаром

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47 (1229) 17-23 декабря 2016 г.
Импортозамещение остается популярным направлением в отечественной экономике. Компания «Красный клен» — один из примеров удачной трансформации импортера в производителя. О том, как это произошло, «БР» рассказала директор предприятия Татьяна ТЫТИК.
— Татьяна, расскажите, пожалуйста, каким был ваш путь к бизнесу. На кого учились, кем хотели стать, как пришли к решению открыть свое дело?
— В 1995 году я окончила БГЭУ, хотя, когда училась в школе, мечтала стать переводчиком. Впрочем, чтобы овладеть иностранными языками, необязательно поступать в лингвистический. В 90-е годы профессии, связанные с куплей-продажей, были наиболее прибыльными, а потому престижными. Получив высшее образование, я устроилась на работу в сфере торговли. Правда, терпения хватило только на полгода. Я поняла, что работать по найму не смогу. Вот и возникла идея открыть собственный бизнес. На посту руководителя такого предприятия, как наше, мало быть просто успешным продавцом — приходится проявлять навыки инженера, агронома, предпринимателя и идти в ногу со временем, ведь конкуренты не дремлют.
— Как возникла идея бизнеса, связанного с продажей растений?
— Выбирали то, что к сердцу ближе и дороже. Если вам приходилось бывать на моей родине, в Брестской области, то вы наверняка обращали внимание на то, что там люди любят выращивать цветы. У моих родителей всегда были огород, цветник, и, будучи детьми, мы вместе со взрослыми работали на земле. Знания и опыт выращивания растений на Брестчине передаются из поколения в поколение.
Когда открывали свое дело, нам казалось, что мы знаем многое. В итоге учимся до сих пор. Растения — живые организмы, с ними нужно бережно обращаться, ухаживать, полоть, поливать, укрывать на зиму. По степени сложности торговлю посадочным материалом можно сравнить разве что с продовольственным бизнесом. Если не соблюдать определенные правила по уходу, содержанию и хранению, то посадочный материал погибнет, а компания понесет серьезные убытки.
— Трудно ли было выйти на этот рынок тогда и сейчас? Велика ли конкуренция в торговле декоративными растениями?
— Когда мы начинали, конкуренции на белорусском рынке практически не было. Несмотря на то что открытие питомника всегда сопряжено с большими вложениями (это и закупка посадочного материала, и организация полива, и содержание теплиц и многое другое), сейчас питомников растений становится все больше. Это заставляет нас постоянно пребывать в тонусе. Всю прибыль мы тратим на развитие, к услугам банков практически не прибегаем.
— Что было самым трудным во время становления бизнеса?
— Основная трудность заключалась в нехватке опыта, связанного с доставкой, содержанием, продажей декоративного посадочного материала. Тогда очень помогло общение с зарубежными специалистами, работающими в питомниках Польши, Германии. Мы ездили туда, чтобы отбирать растения для продажи в Беларуси. Эти специалисты многому научили нас. Признаюсь, мне до сих пор не хватает агрономического образования. Правда, в штате компании есть сотрудники, имеющие сельскохозяйственные специальности, поэтому во многих случаях я могу положиться на их знания. Главное — не бояться трудностей.
В 2018 году наше предприятие официально отпразднует свое десятилетие, хотя реально делу уже около двадцати лет. Так вот, если в 1998 году площадка для реализации посадочного материала была на личном приусадебном участке, то сейчас вы можете оценить сами, насколько мы расширились и ушли вперед.
Несколько лет назад мы замахнулись на собственное производство: выкупили 24 га земли в Смолевичском районе и начали выращивать там хвойные и декоративно-лиственные породы. В нынешнем году уже начали выкапывать растения на продажу. Цены на этот посадочный материал на 20—30 % ниже, чем на привозные аналоги.
— Часто ли приходится сталкиваться с предъявляющими претензии клиентами? Ведь растения — особый товар, они могут погибнуть из-за пересадки, недостаточного ухода…
— Время от времени претензии высказываются, ведь, как вы верно заметили, растения — особый товар. Это не элемент декора, который можно поставить в угол и который в течение долгих лет будет исправно радовать глаз владельца. Растения требуют ухода, о чем вспоминают не всегда. Своих продавцов я уже приучила к тому, чтобы они проводили своеобразный ликбез по уходу за зелеными питомцами.
Как правило, мы идем навстречу недовольным клиентам. Знаете что интересно? Мы возвращаем деньги, принимаем обратно чахлый кустик или полуживое дерево, высаживаем у себя на территории… и растение приходит в норму. Очень часто «недовольные» клиенты возвращаются к нам за новой покупкой, и тогда мы демонстрируем им жертву неправильного ухода в полном здравии и во всей красе. Чаще всего нам отвечают на это: конечно, вы ведь умеете ухаживать за растениями!
— Были ли неудачи или какие-либо проколы в вашем «зеленом» бизнесе?
— Нет, не могу припомнить ни одной крупной неудачи. Да, из-за низкой зимостойкости нам пришлось убрать из ассортимента некоторые растения (например, ракитник, буддлею), но это рабочие вопросы. Разве что можно вспомнить ситуацию с цитрусовыми растениями, которая тоже, на мой взгляд, не является патовой. Несколько лет назад, изучив спрос, мы привезли партию теплолюбивых плодовых растений для зимних садов. Небольшие экземпляры разобрали быстро, а вот крупномеры пока так и остались невостребованными. Уже которую зиму мы возим их, что называется, на передержку в Центральный ботанический сад. Там они выполняют эстетическую функцию.
В этом году мандариновое и апельсиновое деревья, гранат, грейпфрут и олива снова отправятся на зимовку в оранжерею ЦБС. К слову, климат у нас становится все теплее, и, возможно, мы даже решимся на эксперимент: посадим оливу в открытый грунт, соблюдая определенные правила зимнего укрытия. Если эксперимент удастся, будем рекомендовать эту культуру для выращивания в белорусских садах.
— В какой степени кризис отразился на вашем бизнесе? Приходится ли увольнять персонал, снижать затраты, сокращать ассортимент продукции?
— Продажи снизились только из-за мелких розничных покупателей. В остальном мы работаем как раньше — без глобальных изменений. Сейчас среди наших клиентов есть не только ландшафтные дизайнеры и владельцы приусадебных участков, но и строительные организации, зеленхозы. В последнее время активно интересуются саженцами товарищества собственников. За годы работы у нас сложился топ-список растений, которые всегда хорошо продаются, поэтому они представлены в различных размерах и наличествуют в достаточном количестве.
— Чего вам как главе компании не хватает? В чем заключается специфика руководства коллективом «ботаников»?
— Наверное, у меня недостаточно навыков делегирования. По-прежнему многое пытаюсь делать сама, вместо того чтобы грамотно распределить обязанности между сотрудниками: я уделяю большое внимание качеству товара, всегда принимаю участие в выборе посадочного материала для продажи в Беларуси.
Дела с кадрами для нашего бизнеса обстоят не совсем хорошо: квалифицированные специалисты на вес золота, а молодых приходится учить заново. Я дорожу своими сотрудниками. Любому руководителю хочется, чтобы на предприятии был дружный и сплоченный коллектив.
В процессе работы у нас существенно изменилась система оплаты труда. Сначала у всех сотрудников была усредненная зарплата, а сейчас действует система поощрений, премирования за качественное выполнение служебных обязанностей. Так как в Беларуси мало квалифицированных специалистов в области декоративного растениеводства, время от времени мы отправляем сотрудников на стажировку за рубеж.
— Каковы ваши цели на ближайшее время? Поделитесь своими планами относительно дальнейшего развития бизнеса.
— Главная цель — развитие собственного производства. На это мы тратим всю свою прибыль. Недавно провели сложную и дорогостоящую систему полива, чтобы было легче ухаживать за растениями. Хотим свести импорт к минимуму.
Многие жалуются, что у нас растения дороже, чем в Польше. Дело в том, что в Европе налоги на продажу растений гораздо ниже. Мы же платим 20-процентный НДС и 18-процентный налог на прибыль. К тому же размер таможенной пошлины при ввозе в Беларусь зависит от веса растения. Фактически мы платим за землю, в которой выращивается растение, и воду, которой оно полито. Кроме того, на продавцов декоративных растений не распространяются льготы, действующие в отношении фермерских хозяйств. Отсюда и ценообразование.Посадочный материал, выращенный в Беларуси, ничуть не хуже импортных аналогов, а в некотором смысле даже лучше: закален белорусскими зимами, устойчив к местным вредителям. Самое главное — он доступнее для покупателя.
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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