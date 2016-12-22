Легальная торговля «живым» товаром

Дарья КОЗЛОВСКАЯ

Импортозамещение остается популярным направлением в отечественной экономике. Компания «Красный клен» — один из примеров удачной трансформации импортера в производителя. О том, как это произошло, «БР» рассказала директор предприятия Татьяна ТЫТИК.

— Татьяна, расскажите, пожалуйста, каким был ваш путь к бизнесу. На кого учились, кем хотели стать, как пришли к решению открыть свое дело?

— В 1995 году я окончила БГЭУ, хотя, когда училась в школе, мечтала стать переводчиком. Впрочем, чтобы овладеть иностранными языками, необязательно поступать в лингвистический. В 90-е годы профессии, связанные с куплей-продажей, были наиболее прибыльными, а потому престижными. Получив высшее образование, я устроилась на работу в сфере торговли. Правда, терпения хватило только на полгода. Я поняла, что работать по найму не смогу. Вот и возникла идея открыть собственный бизнес. На посту руководителя такого предприятия, как наше, мало быть просто успешным продавцом — приходится проявлять навыки инженера, агронома, предпринимателя и идти в ногу со временем, ведь конкуренты не дремлют.

— Как возникла идея бизнеса, связанного с продажей растений?

— Выбирали то, что к сердцу ближе и дороже. Если вам приходилось бывать на моей родине, в Брестской области, то вы наверняка обращали внимание на то, что там люди любят выращивать цветы. У моих родителей всегда были огород, цветник, и, будучи детьми, мы вместе со взрослыми работали на земле. Знания и опыт выращивания растений на Брестчине передаются из поколения в поколение.

Когда открывали свое дело, нам казалось, что мы знаем многое. В итоге учимся до сих пор. Растения — живые организмы, с ними нужно бережно обращаться, ухаживать, полоть, поливать, укрывать на зиму. По степени сложности торговлю посадочным материалом можно сравнить разве что с продовольственным бизнесом. Если не соблюдать определенные правила по уходу, содержанию и хранению, то посадочный материал погибнет, а компания понесет серьезные убытки.

— Трудно ли было выйти на этот рынок тогда и сейчас? Велика ли конкуренция в торговле декоративными растениями?

— Когда мы начинали, конкуренции на белорусском рынке практически не было. Несмотря на то что открытие питомника всегда сопряжено с большими вложениями (это и закупка посадочного материала, и организация полива, и содержание теплиц и многое другое), сейчас питомников растений становится все больше. Это заставляет нас постоянно пребывать в тонусе. Всю прибыль мы тратим на развитие, к услугам банков практически не прибегаем.

— Что было самым трудным во время становления бизнеса?

— Основная трудность заключалась в нехватке опыта, связанного с доставкой, содержанием, продажей декоративного посадочного материала. Тогда очень помогло общение с зарубежными специалистами, работающими в питомниках Польши, Германии. Мы ездили туда, чтобы отбирать растения для продажи в Беларуси. Эти специалисты многому научили нас. Признаюсь, мне до сих пор не хватает агрономического образования. Правда, в штате компании есть сотрудники, имеющие сельскохозяйственные специальности, поэтому во многих случаях я могу положиться на их знания. Главное — не бояться трудностей.

В 2018 году наше предприятие официально отпразднует свое десятилетие, хотя реально делу уже около двадцати лет. Так вот, если в 1998 году площадка для реализации посадочного материала была на личном приусадебном участке, то сейчас вы можете оценить сами, насколько мы расширились и ушли вперед.

Несколько лет назад мы замахнулись на собственное производство: выкупили 24 га земли в Смолевичском районе и начали выращивать там хвойные и декоративно-лиственные породы. В нынешнем году уже начали выкапывать растения на продажу. Цены на этот посадочный материал на 20—30 % ниже, чем на привозные аналоги.

— Часто ли приходится сталкиваться с предъявляющими претензии клиентами? Ведь растения — особый товар, они могут погибнуть из-за пересадки, недостаточного ухода…

— Время от времени претензии высказываются, ведь, как вы верно заметили, растения — особый товар. Это не элемент декора, который можно поставить в угол и который в течение долгих лет будет исправно радовать глаз владельца. Растения требуют ухода, о чем вспоминают не всегда. Своих продавцов я уже приучила к тому, чтобы они проводили свое­образный ликбез по уходу за зелеными питомцами.

Как правило, мы идем навстречу недовольным клиентам. Знаете что интересно? Мы возвращаем деньги, принимаем обратно чахлый кустик или полуживое дерево, высаживаем у себя на территории… и растение приходит в норму. Очень часто «недовольные» клиенты возвращаются к нам за новой покупкой, и тогда мы демонстрируем им жертву неправильного ухода в полном здравии и во всей красе. Чаще всего нам отвечают на это: конечно, вы ведь умеете ухаживать за растениями!

— Были ли неудачи или какие-либо проколы в вашем «зеленом» бизнесе?

— Нет, не могу припомнить ни одной крупной неудачи. Да, из-за низкой зимостойкости нам пришлось убрать из ассортимента некоторые растения (например, ракитник, буддлею), но это рабочие вопросы. Разве что можно вспомнить ситуацию с цитрусовыми растениями, которая тоже, на мой взгляд, не является патовой. Несколько лет назад, изучив спрос, мы привезли партию теплолюбивых плодовых растений для зимних садов. Небольшие экземпляры разобрали быстро, а вот крупномеры пока так и остались невостребованными. Уже которую зиму мы возим их, что называется, на передержку в Центральный ботанический сад. Там они выполняют эстетическую функцию.

В этом году мандариновое и апельсиновое деревья, гранат, грейпфрут и олива снова отправятся на зимовку в оранжерею ЦБС. К слову, климат у нас становится все теплее, и, возможно, мы даже решимся на эксперимент: посадим оливу в открытый грунт, соблюдая определенные правила зимнего укрытия. Если эксперимент удастся, будем рекомендовать эту культуру для выращивания в белорусских садах.

— В какой степени кризис отразился на вашем бизнесе? Приходится ли увольнять персонал, снижать затраты, сокращать ассортимент продукции?

— Продажи снизились только из-за мелких розничных покупателей. В остальном мы работаем как раньше — без глобальных изменений. Сейчас среди наших клиентов есть не только ландшафтные дизайнеры и владельцы приусадебных участков, но и строительные организации, зеленхозы. В последнее время активно интересуются саженцами товарищества собственников. За годы работы у нас сложился топ-список растений, которые всегда хорошо продаются, поэтому они представлены в различных размерах и наличествуют в достаточном количестве.

— Чего вам как главе компании не хватает? В чем заключается специфика руководства коллективом «ботаников»?

— Наверное, у меня недостаточно навыков делегирования. По-прежнему многое пытаюсь делать сама, вместо того чтобы грамотно распределить обязанности между сотрудниками: я уделяю большое внимание качеству товара, всегда принимаю участие в выборе посадочного материала для продажи в Беларуси.

Дела с кадрами для нашего бизнеса обстоят не совсем хорошо: квалифицированные специалисты на вес золота, а молодых приходится учить заново. Я дорожу своими сотрудниками. Любому руководителю хочется, чтобы на предприятии был дружный и сплоченный коллектив.

В процессе работы у нас существенно изменилась система оплаты труда. Сначала у всех сотрудников была усредненная зарплата, а сейчас действует система поощрений, премирования за качественное выполнение служебных обязанностей. Так как в Беларуси мало квалифицированных специалистов в области декоративного растениеводства, время от времени мы отправляем сотрудников на стажировку за рубеж.

— Каковы ваши цели на ближайшее время? Поделитесь своими планами относительно дальнейшего развития бизнеса.

— Главная цель — развитие собст­венного производства. На это мы тратим всю свою прибыль. Недавно провели сложную и дорогостоящую систему полива, чтобы было легче ухаживать за растениями. Хотим свести импорт к минимуму.

Многие жалуются, что у нас растения дороже, чем в Польше. Дело в том, что в Европе налоги на продажу растений гораздо ниже. Мы же платим 20-процентный НДС и 18-процентный налог на прибыль. К тому же размер таможенной пошлины при ввозе в Беларусь зависит от веса растения. Фактически мы платим за землю, в которой выращивается растение, и воду, которой оно полито. Кроме того, на продавцов декоративных растений не распространяются льготы, действующие в отношении фермерских хозяйств. Отсюда и ценообразование.

Посадочный материал, выращенный в Беларуси, ничуть не хуже импортных аналогов, а в некотором смысле даже лучше: закален белорусскими зимами, устойчив к местным вредителям. Самое главное — он доступнее для покупателя.