Домовой и компания

Алена ЯКОВЕНКО

Белорусская мифология вызывает все больший интерес как у частного бизнеса, так и у государства.

Два года назад инициативная группа из Минска запустила проект LIPA.CLUB, предусматривающий развитие выставочного, игрового и туристического бизнеса на основе белорусской мифологии. В рамках проекта предполагается создать электронный каталог, провести цикл выставок, разработать игровое приложение для мобильных телефонов, реконструировать старинную усадьбу в деревне Великая Липа.

Планы организаторов постепенно воплощаются в жизнь. Так, завершается создание электронного каталога, в который вошли изображения персонажей белорусской мифологии и их подробные описания. В основу каталога легли иллюстрации из книги «Чароўны свет», вышедшей в 2010 году при поддержке Министерства информации и посвященной фольклору.

Автор рисунков Валерий Слаук передал права на них руководству проекта. На основе этих иллюстраций белорусский скульптор Антон Шипица изваял десять скульптур мифических персонажей. Работы дважды экспонировались в Минске, а сейчас выставлены в Могилевском областном краеведческом музее. На очереди музей Гомельского дворцово-паркового ансамбля.

Скульптуры выполнены из керамики и пенополиуретана. Максимальная высота — 1,2 м, вес — до 60 кг. Всего планируется изготовить 100 скульптур.

«Мы стремимся передать реальную физическую форму героев, — рассказывает основатель проекта Павел Орлов. — Небольших персонажей нарочно увеличиваем, чтобы можно было легко обнаружить их отличительные черты. К сожалению, керамика — не самый удобный в использовании и долговечный материал. Однажды мы вынесли несколько скульптур на улицу и предложили посетителям выставки сфотографироваться с ними. По прошествии получаса один из персонажей оказался в фонтане. Благо не разбился, потому что был сделан из пенополиуретана.

Транспортировать объекты весом 30—60 кг — дело непростое. Особенно когда нет возможности ухватиться за усы или курительную трубку куклы. Ну а чтобы адаптировать наших персонажей к городской среде, необходимо отлить их из бронзы, что очень затратно».

Сначала скульптуры изготовлялись и хранились в квартирах самих разработчиков. Недавно руководство Национального академического театра им. Янки Купалы выделило для мифических персонажей отдельное помещение. Правда, теперь, по словам Павла Орлова, основную трудность представляет транспортировка тяжелых объектов по крутой железной лестнице, ведущей в мастерскую.

Виртуально дополненная реальность

Выставка «Старые герои — новый мир. Герои белорусских сказок, мифов и легенд» предполагает формат квеста. На входном билете приведена инструкция, в которой подробно расписаны все шаги. Для начала гостям предлагается посмотреть серию видеороликов, рассказывающих о каждом герое. Затем необходимо отыскать персонажей среди ростовых скульптур, руководствуясь только перечнем закрепленных за ними имен.

Организаторы проекта пошли еще дальше и создали приложение для очков Microsoft Hololens. С помощью этого портативного устройства посетители могут увидеть, как оживают, двигаются, жестикулируют персонажи. Гарнитура позволяет взаимодействовать с домовым и компанией: направлять их, передавать им какие-либо предметы и т. п.

Кроме того, планируется выпустить приложение для мобильных устройств. В рамках онлайн-игры, преследующей образовательные цели, пользователям будет предложено отыскать определенный предмет — имиджевую часть персонажа. Игра уже выложена в общий доступ и ожидает заключения экспертного сообщества.

«Нам не нужно ничего выдумывать, достаточно копнуть историю, — утверждает Павел Орлов. — Посмотрите, какого успеха добились японцы, с помощью технических средств растиражировавшие своих героев. Если их покемон приносит миллиарды долларов, то почему наш Домовик не может?

Персонажи белорусской мифологии в основном неуникальные

Лишь около 20 % героев дают нам право похвастаться какой-никакой изобретательностью. Например, у южных славян не было проблем с сушкой зерновых, поскольку у них теплый климат. В Беларуси же климат более влажный, поэтому в деревнях были евни — постройки, в которых перед молотьбой сушили снопы. Как следствие, появился мифологический герой Евник, обитавший в таких строениях. Он поддерживал огонь в печи, проветривал евню, чтобы снопы сушились равномерно.

За время работы мы поняли, что в отечественном фольклоре нет полностью абстрактных персонажей. Это, скорее, собирательные образы людей, наделенные чертами диковинных существ, животных. Например, если герой злой, то у него будут когти, хвост, порванная одежда. Сегодня во многих странах наблюдается ориентация на фэнтези, когда Василису Прекрасную наделяют физическими чертами Барби и навешивают на нее латы. Мы же обращаемся к истории, фольклору, и ценность такого подхода намного выше».

Возрождение усадьбы: новый формат

Самый амбициозный этап проекта — создание нового культурно-исторического центра в деревне Великая Липа. Организаторы облюбовали старинную усадьбу Обуховичей, на базе которой решили развивать агроэкотуризм. Планировалось выкупить приусадебный участок площадью 25 га и заняться выращиванием голубики, чтобы отдыхающие могли собирать эту довольно редкую ягоду. Однако пробы земли показали, что возделывание любых сельхозкультур на этом участке невозможно. Тогда было принято решение населить деревню мифическими персонажами.

Имение Обуховичей — это 2,4 га, на территории усадьбы находятся жилой дом, построенная в неоготическом стиле конюшня, амбар в стиле неоклассицизма, спиртзавод и кузница.

Деревня Великая Липа находится в 3 км от Несвижа — крупнейшего туристического центра Беларуси. Такое соседство может дать хороший синергетический эффект и позволит разработать более выгодные как для туроператоров, так и для туристов маршруты. Сейчас идет оформление документов на передачу частному лицу права собственности на землю, находящуюся во владении колхоза. Приступить к реставрации объектов пока нельзя, тем не менее территория уже очищена. К делу были привлечены и местные жители.

Новые владельцы планируют расселить персонажей в местах их «реального» обитания. Неподалеку от усадьбы есть озеро, в котором по преданию обитают русалки, рядом болото, лес, бутовые дорожки.

В жилом доме предполагается воссоздать быт шляхты XIX века. В частности, на втором этаже разместится библиотека с бутафорскими книгами. Посетители усадьбы смогут прочувствовать дух эпохи, развалившись на стилизованном диване, угостившись кофе из «старинной» кружки, прогулявшись по окрестностям.

Реставрация всего комплекса строений обойдется примерно в 3 млн долларов. Без привлечения сторонних инвестиций внести такую сумму сразу не представляется возможным. Если же делать все за собственные средства поэтапно, то реставрация может растянуться на десятки лет.

Не только частный интерес

Подоб­ная инициатива реализуется и на территории Березинского биосферного заповедника. К концу 2017 года там полноценно заработает Центр мифологического туризма. Проект предполагает открытие мифологического музея и создание мифологической тропы. Музей будет отражать представления наших предков о жизненном цикле. Три стилизованные комнаты — три мира: земной, подземный и небесный.

Тропа протяженностью 1,5 км под открытым небом будет знакомить туристов с белорусским фольклором. В формате квеста гости встретятся с 15 мифическими персонажами, высота самого большого из них — 6 м. Все скульптуры выполнены из лозы, дерева и металла. Тропа и скульп­туры будут иметь люминесцентную подсветку, поэтому в темное время суток они будут выглядеть особенно интересно. К началу тропы туристов подведет входной портал — зеркальный тоннель, имитирующий дремучий лес.

В рамках двухнедельного пленэра над созданием скульптур работала команда членов Белорусского союза дизайнеров. Некоторые экспонаты были продемонстрированы туристам во время ежегодного фестиваля «Мифы на болоте».

Проект реализуется при поддержке программы «Содействие переходу Республики Беларусь к «зеленой» экономике», которая финансируется Европейским союзом и проводится Программой развития ООН в Беларуси и БОО «Отдых в деревне».