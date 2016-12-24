Белинвестбанк продат свое агропредприятие

Алексей Иванов

ОАО «Агрофирма Фаличи» находится в Стародорожском районе Минской области.

Белинвестбанк намерен продать свой аграрный актив. ОАО «Агрофирма Фаличи» Стародорожского района находится в собственности банка с прошлого десятилетия. За это время банк вложил в сельхозпредприятие 7,5 млн. белорусских рублей.

Хозяйство имеет 3,2 тыс. га земли, в том числе чуть больше 3 тыс. га сельхозугодий.

— В прошлом году мы произвели 2,5 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур, урожайность составила 35,7 ц/га при средней урожайности по Стародорожскому району – 28,6 центнера, — приводятся в пресс-релизе слова директора ОАО «Агрофирма «Фаличи» Андрей Хмурович. — Валовый надой молока составил 5,7 тыс. тонн, мы произвели 471,5 тонн продукции крупного рогатого скота и 202,2 тонны продукции свиноводства.

Выручка хозяйства за первое полугодие 2016 года составила 2,1 млн. белорусских рублей, это более 1 млн. долларов. Прибыль от текущей деятельности — 0,2 миллиона белорусских рублей (0,102 млн. USD). Рентабельность продаж — 6,4 процента.

Напомним, что ОАО «Белинвестбанк» также готовится к приватизации. Продажу сельхозпредприятии можно связать с этой подготовкой. Банк без непрофильных активов будет привлекательнее для иностранного инвестора.