Средняя зарплата за ноябрь снизилась на 5,3 рубля

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23 декабря, 2016 г.
Номинальная начисленная средняя заработная плата продолжает снижаться уже несколько месяцев. Реальная зарплата в этом году ни разу не превысила прошлогоднюю. В ноябре она была ниже 2015-го на 4,8%.
Самая высокая средняя зарплата остается в Минске. За месяц она снизилась на 3,6 рублей до 1 008,1 рубля. Реальная зарплата в столице упала на 3,1% по сравнению с прошлым годом.
Наиболее низкая номинальная начисленная средняя зарплата, как и в прошлом месяце, в Витебской области. Она составила в ноябре 608,4 рубля, снизившись по сравнению с октябрем на 5,4 рубля. Снижение реальной зарплаты составило 5,5% по сравнении с ноябрем прошлого года. Ненамного выше средние зарплаты на Гродненщине (613 рублей) и Могилевщине (614,2 рубля).
Информационные технологии остаются лидирующей отраслью по уровню средней заработной платы. За ноябрь она увеличилась на 39,9 рубля и составила 3 346,6 рубля. Реальная зарплата снизилась по сравнению с прошлым годом на 1,3% и в этой отрасли.
Сред других отраслей наиболее высокие заработки отмечаются в авиатранспорте. В пассажирском воздушном транспорте средняя зарплата составила 2 057,2 рубля, в грузовом — 2 377,4. Сотрудники пассажирского воздушного транспорта в ноябре получили не 214 рублей меньше, чем в октябре, в то время как их коллеги, занятые на грузовых перевозках наоборот увеличили свои заработки на 410,6 рубля. В целом в воздушном транспорте за год реальная зарплата выросла на 18,8%.
1570 рублей составила номинальная начисленная зарплата во вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования. За месяц она снизилась более чем анна 200 рублей.
Кроме того, «президентский норматив» в 500 долларов пока выполняют в горнодобывающей промышленности, нефтепереработке, химической промышленности, телекоммуникациях, финансовой сфере, бухгалтерии
Самые низкие зарплаты снова у музейных и культурных работников — 409,2 рубля. Чуть больше имеют социальные работники — 412 рублей. 451,3 рубля — средняя зарплата по виду деятельности «творческая деятельность и развлечения». Снова меньше 500 рублей в среднем получают работники сельского хозяйства, что связано с окончанием сезона активных работ. Средняя зарплата в образовании — 510 рублей в ноябре.
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