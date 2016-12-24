Российская Транснефть «согласилась» с повышением тарифов на транзит через Беларусь на 5,8%

Алексей Иванов

Белорусские предприятия предлагали повысить тарифы на 20,5%.

Российская Транснефть отправила белорусским транспортным предприятиям ответ по поводу повышения тарифов на прокачку нефти.

В российской компании считают экономически обоснованным повышение тарифов на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 5,8%, а ОАО "Полоцктранснефть Дружба" - на 11,76%.

Ранее белорусские предприятия высказались за повышение тарифов с 1 января на 20,5%.