Российская Транснефть «согласилась» с повышением тарифов на транзит через Беларусь на 5,8%

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23 декабря, 2016 г.
Российская Транснефть отправила белорусским транспортным предприятиям ответ по поводу повышения тарифов на прокачку нефти.
В российской компании считают экономически обоснованным повышение тарифов на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 5,8%, а ОАО "Полоцктранснефть Дружба" - на 11,76%.
Ранее белорусские предприятия высказались за повышение тарифов с 1 января на 20,5%.
Производство молока за 11 месяцев в Беларуси выросло на 1,8% (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Производство сельхозпродукции за 11 месяцев выросло на 3,4%. (Алексей Иванов, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
ВВП Беларуси за 11 месяцев сократился на 2,7%. (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Чековая приватизация будет запущена еще для 14 ОАО (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
БелАЭС будет работать для электромобилей (, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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