Лукашенко одобрил проекты соглашений по участию Беларуси в программах трансграничного сотрудничества ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты соглашений, которые обеспечивают участие Беларуси в программах трансграничного сотрудничества Европейского союза. Соответствующие указы глава государства подписал 23 декабря, сообщили в пресс-службе.

В частности, одобрены проекты соглашений о финансировании трансграничного сотрудничества программ "Латвия - Литва - Беларусь" и "Польша - Украина - Беларусь" по линии Европейского инструмента соседства на 2014-2020 годы.

Министерство иностранных дел уполномочено на проведение переговоров по проектам соглашений и их подписание.