komplat.by прекращает работу

БЕЛТА

Центр информационных технологий Мингорисполкома в одностороннем порядке расторгает договоры с пользователями сайта онлайн-жировок. Такая информация размещена на портале komplat.by

С 1 октября 2016 государственное предприятие перешло на использование единой общереспубликанской системы расчетов за жилищно-коммунальные услуги АИС "Расчет-ЖКУ", владельцем и регулятором которой является ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Единое расчетное и информационное пространство ЕРИП".

"Интеграция сайта komplat.by с АИС "Расчет-ЖКУ" владельцем системы не предусматривается, в связи с чем информируем о прекращении в одностороннем порядке ранее заключенных с пользователями договоров о предоставлении информационной услуги доступа к лицевому счету через сеть Интернет ввиду невозможности исполнения взятых обязательств по независящим от сторон обстоятельствам из-за изменения законодательства", - говорится в сообщении.

Как пояснили БЕЛТА, сайт komplat.by является разработкой Центра информационных технологий Мингорисполкома и работал в связке с системой "Жилплат". "На текущий момент перспективы по дальнейшему функционированию портала нет. Данный вопрос находится вне компетенции центра", - отметили специалисты.

Платить за пользование информационной услугой (komplat.by) в ноябре-декабре минчане не будут. По некорректным начислениям произведут перерасчет, все средства будут возвращены.

Подать данные по индивидуальным приборам учета воды можно, отправив СМС или позвонив по специальному номеру расчетно-справочного центра (ерсц.бел).

Как сообщалось ранее, сервис временно недоступен для минчан с 1 ноября. Он давал возможность жильцам в режиме онлайн вводить показания индивидуальных приборов учета воды, получать информацию об обслуживающих организациях и времени их работы, состоянии лицевого счета, актуальные данные о ценах, тарифах и льготах на коммунальные услуги, подписываться на СМС-информирование и рассылку PDF-извещений об оплате ЖКУ, отправлять электронные обращения в ЖРЭО.

На сайте komplat.by зарегистрировано свыше 180 тыс. человек - жителей Минска и Минского района.