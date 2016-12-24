2017 год стал Годом науки

Он придет на смену Году культуры

Президент Беларуси своим указом объявил наступающий год Годом науки.

В рамках Год науки планируется повысить ее роль в экономическом развитии страны, создать благоприятные условия сохранения и развития научного потенциала. Укрепить имидж Беларуси как страны с высоким интеллектуальным потенциалом и челочеческим капиталом.

Правительству поручено с участием Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов, Минского горисполкома разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению в 2017 году Года науки, отражающий взаимодействие науки с социальной сферой, отраслями экономики, инновационную деятельность, международное научно-техническое сотрудничество.

2016 год был объявлен Годом культуры.