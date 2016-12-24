Актуалии

Экономикс

Общество

Приложения

Партнеры

Image 46122 Оконный портал Газета «Народная Воля» - апошнія навіны

БР новости

2017 год стал Годом науки

23 декабря, 2016 г.

Он придет на смену Году культуры

Президент Беларуси своим указом объявил наступающий год Годом науки.

В рамках Год науки планируется повысить ее роль в экономическом развитии страны, создать благоприятные условия сохранения и развития научного потенциала. Укрепить имидж Беларуси как страны с высоким интеллектуальным потенциалом и челочеческим капиталом.

Правительству поручено с участием Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов, Минского горисполкома разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению в 2017 году Года науки, отражающий взаимодействие науки с социальной сферой, отраслями экономики, инновационную деятельность, международное научно-техническое сотрудничество.

2016 год был объявлен Годом культуры. 

Поделиться |

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ




* Все поля обязательны для заполнения

"БР новости" из предыдущего выпуска

Производство молока за 11 месяцев в Беларуси выросло на 1,8% (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)

Производство сельхозпродукции за 11 месяцев выросло на 3,4%. (Алексей Иванов, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)

ВВП Беларуси за 11 месяцев сократился на 2,7%. (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)

Чековая приватизация будет запущена еще для 14 ОАО (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)

БелАЭС будет работать для электромобилей (, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)

Все новости из предыдущего выпуска

(PDF) Вход/Регистрация

Весь номер по полосам

Архив

Сервисы сайта

Follow belmarket on Twitter

Новости компаний

15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».

Все новости

Архив