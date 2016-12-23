Белорусский рубль продолжает расти к валютам корзины

Валерий Алексеев

Курсы доллара, евро и российского рубля снизились.

Торги на БВФБ завершились ростом белорусского рубля по отношению ко всем валютам корзины. Однако снижение было крайне незначительным.

Евро снизился на 0,09% до 2,0338 рубля, доллар – на 0,08% до 1,948 рубля, а российский рубль всего на 0,02% до 3,2008 рубля за 100 российских