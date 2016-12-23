Нацбанк расширил лицензионные полномочия Евроторгинвестбанка

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23 декабря, 2016 г.
Нацбанк раширил лицензионные полномочия ОАО "Евроторгинвестбанк". Теперь банк сможет работаь с физлицами. Привлекать денежные средства населения на депозиты, открывать банковские счета для физлиц, а также выпускать электронные деньги.
ОАО "Евроторгинвестбанк" действует на основании лицензии Нацбанка на осуществление банковской деятельности №26 от 28 мая 2013 года. Нормативный капитал "Евроторгинвестбанка" на 1 декабря 2016 года составляет 51,4 млн. рублей
Производство молока за 11 месяцев в Беларуси выросло на 1,8% (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Производство сельхозпродукции за 11 месяцев выросло на 3,4%. (Алексей Иванов, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
ВВП Беларуси за 11 месяцев сократился на 2,7%. (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Чековая приватизация будет запущена еще для 14 ОАО (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
БелАЭС будет работать для электромобилей (, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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