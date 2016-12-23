Нацбанк расширил лицензионные полномочия Евроторгинвестбанка

Алексей Иванов

Теперь банк сможет привлекать средства физлиц

Нацбанк раширил лицензионные полномочия ОАО "Евроторгинвестбанк". Теперь банк сможет работаь с физлицами. Привлекать денежные средства населения на депозиты, открывать банковские счета для физлиц, а также выпускать электронные деньги.

ОАО "Евроторгинвестбанк" действует на основании лицензии Нацбанка на осуществление банковской деятельности №26 от 28 мая 2013 года. Нормативный капитал "Евроторгинвестбанка" на 1 декабря 2016 года составляет 51,4 млн. рублей