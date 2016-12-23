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БР новости

Нацбанк расширил лицензионные полномочия Евроторгинвестбанка

23 декабря, 2016 г.

Алексей Иванов

Теперь банк сможет привлекать средства физлиц

Нацбанк раширил лицензионные полномочия ОАО "Евроторгинвестбанк". Теперь банк сможет  работаь с физлицами. Привлекать денежные средства населения на депозиты, открывать банковские счета для физлиц, а также выпускать электронные деньги.

ОАО "Евроторгинвестбанк" действует на основании лицензии Нацбанка на осуществление банковской деятельности №26 от 28 мая 2013 года. Нормативный капитал "Евроторгинвестбанка" на 1 декабря 2016 года составляет 51,4 млн. рублей 

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