МТС открывает LTE в областных центрах

Алексей Иванов

После того, как beCloud завершила развертывание сети четвертого поколения в областных центрах, первый оператор предлагает связь нового поколения своим клиентам.

МТС для начала предлагает абонентам бесплатно попробовать LTE. До 31 декабря абоненты оператора могут пользоваться 4G без дополнительных оплаты. Оператор обещает, что скорость до 112 Мбит/с будет доступна в 37 новых населенных пунктах. Чтобы воспользоваться быстрым мобильным интернетом понадобится только оборудование, поддерживающее стандарт нового поколения.

До 31 января 2017 года клиенты оператора могут получить в подарок 40 ГБ трафика, который можно расходовать в сети LTE в течение 120 дней. Для этого нужно просто отправить с 4G-смартфона или планшета USSD-запрос *234#.

Регистрация 4G-гаджетов в сети LTE происходит автоматически.

В Минске, где LTE работает уже год, МТС сообщает о 170 тысячах пользовательских подключений. В среднем ежедневно 4G использует 80 тысяч абонентов. За это же время основные показатели по трафику увеличились в 5 раз.

Сегодня пользоваться 4G могут абоненты МТС из всех областных городов Беларуси. До конца января 2017 года технология LTE станет доступна клиентам оператора еще в 37 населенных пунктах, включая Бобруйск, Борисов, Кобрин, Лиду, Мозырь, Солигорск и другие крупные города.