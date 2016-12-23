МТС открывает LTE в областных центрах

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Mинск
Сегодня:
23 декабря, 2016 г.
МТС для начала предлагает абонентам бесплатно попробовать LTE. До 31 декабря абоненты оператора могут пользоваться 4G без дополнительных оплаты. Оператор обещает, что скорость до 112 Мбит/с будет доступна в 37 новых населенных пунктах. Чтобы воспользоваться быстрым мобильным интернетом понадобится только оборудование, поддерживающее стандарт нового поколения.
До 31 января 2017 года клиенты оператора могут получить в подарок 40 ГБ трафика, который можно расходовать в сети LTE в течение 120 дней. Для этого нужно просто отправить с 4G-смартфона или планшета USSD-запрос *234#.
Регистрация 4G-гаджетов в сети LTE происходит автоматически.
В Минске, где LTE работает уже год, МТС сообщает о 170 тысячах пользовательских подключений. В среднем ежедневно 4G использует 80 тысяч абонентов. За это же время основные показатели по трафику увеличились в 5 раз.
Сегодня пользоваться 4G могут абоненты МТС из всех областных городов Беларуси. До конца января 2017 года технология LTE станет доступна клиентам оператора еще в 37 населенных пунктах, включая Бобруйск, Борисов, Кобрин, Лиду, Мозырь, Солигорск и другие крупные города.
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