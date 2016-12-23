В Минске отремонтируют миллион квадратных метров жилья

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23 декабря, 2016 г.
Финансирование капитального ремонта в 2017 году будет идти за счет бюджета и средств насселения. Планируется привлечь 61 млн. бюджетных средств и 44 млн. от населения. Всего будет отремонтировано более миллиона квадратных метров жилья.
В 2016 году объемы капитального ремонта в столице составляют 700 тыс. кв. м на 95 vyk рублей.
Также ведутся работы по замене пассажирских лифтов в жилом фонде, в текущем году предусмотрена замена свыше 200 лифтов при задании по программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" 155.
Строительная отрасль в Беларуси сокращается стремительными темпами в основном за счет сокращения господдержки строительства жилья, а также вследствие уменьшения покупательной способности населения. По итогам 11 месяцев в Беларуси было введено 3 829 тыс. кв. м жилья, что на 17,2% меньше, чем год назад. Строительство с господдержкой при этом упало на 39,5%.
Строительство жилья в Минске сократилось сильнее, чем в областях. Объем ввода в эксплуатацию за 11 месяцев упал на 26,1% до 644,4 тыс. кв. м.
Производство молока за 11 месяцев в Беларуси выросло на 1,8% (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Производство сельхозпродукции за 11 месяцев выросло на 3,4%. (Алексей Иванов, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
ВВП Беларуси за 11 месяцев сократился на 2,7%. (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Чековая приватизация будет запущена еще для 14 ОАО (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
БелАЭС будет работать для электромобилей (, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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