В Минске отремонтируют миллион квадратных метров жилья

Валерий Алексеев

На капитальный ремонт жилья будет выделено 105 млн. рублей (более 50 млн. долларов).

Финансирование капитального ремонта в 2017 году будет идти за счет бюджета и средств насселения. Планируется привлечь 61 млн. бюджетных средств и 44 млн. от населения. Всего будет отремонтировано более миллиона квадратных метров жилья.

В 2016 году объемы капитального ремонта в столице составляют 700 тыс. кв. м на 95 vyk рублей.

Также ведутся работы по замене пассажирских лифтов в жилом фонде, в текущем году предусмотрена замена свыше 200 лифтов при задании по программе "Комфортное жилье и благоприятная среда" 155.

Строительная отрасль в Беларуси сокращается стремительными темпами в основном за счет сокращения господдержки строительства жилья, а также вследствие уменьшения покупательной способности населения. По итогам 11 месяцев в Беларуси было введено 3 829 тыс. кв. м жилья, что на 17,2% меньше, чем год назад. Строительство с господдержкой при этом упало на 39,5%.

Строительство жилья в Минске сократилось сильнее, чем в областях. Объем ввода в эксплуатацию за 11 месяцев упал на 26,1% до 644,4 тыс. кв. м.