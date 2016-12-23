Государство увеличивает долю в БелАЗе и БАТЭ

Валерий Алексеев

На это будут направлены средства Республиканского централизованного инновационного фонда.

Указом президента №471 будет увеличена доля Республики Беларуси в уставных фондах ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».

За счет инвестиционного фонда государство компенсирует обществам затраты на создание производства легковых автомобилей «Белджи» в размерах вкладов БелАЗа и БАТЭ в уставной фонд нового акционерного общества.

Доля государства в БелАЗе увеличивается на 12,91 млн. рублей, а БАТЭ на 2,26 млн. рублей.

Кроме того, 12,83 млн. рублей передаются из фонда в бюджет Минской области возмещение расходов, связанных с увеличением доли коммунальной собственности в уставном фонде Китайско-Белорусского совместного закрытого акционерного общества «Компания по развитию индустриального парка».

.