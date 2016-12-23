Государство увеличивает долю в БелАЗе и БАТЭ

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23 декабря, 2016 г.
Указом президента №471 будет увеличена доля Республики Беларуси в уставных фондах ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» и ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».
За счет инвестиционного фонда государство компенсирует обществам затраты на создание производства легковых автомобилей «Белджи» в размерах вкладов БелАЗа и БАТЭ в уставной фонд нового акционерного общества.
Доля государства в БелАЗе увеличивается на 12,91 млн. рублей, а БАТЭ на 2,26 млн. рублей.
Кроме того, 12,83 млн. рублей передаются из фонда в бюджет Минской области возмещение расходов, связанных с увеличением доли коммунальной собственности в уставном фонде Китайско-Белорусского совместного закрытого акционерного общества «Компания по развитию индустриального парка».
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Производство молока за 11 месяцев в Беларуси выросло на 1,8% (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Производство сельхозпродукции за 11 месяцев выросло на 3,4%. (Алексей Иванов, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
ВВП Беларуси за 11 месяцев сократился на 2,7%. (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Чековая приватизация будет запущена еще для 14 ОАО (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
БелАЭС будет работать для электромобилей (, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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