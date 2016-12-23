Безработные должны будут отработать общественных работах 12 дней

Валерий Алексеев

Мингорисполком установил минимальное количество рабочих дней для участиях безработных в опалчиваемых общественных работах.

Получившие официальный статус безработного должны будут отработать на общественных работах по 1 дню в каждый из месяцев 2017 года, или в целом не менее 12 дней

Норматив установлен решением Мингорисполкома №3510 от 25 ноября 2016 года.