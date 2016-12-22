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БР новости

C 1 января белорусские визы буду стоить столько же, сколько и Шенген

22 декабря, 2016 г.

Алексей Иванов

Консульский сбор за индивидуальную визу составит 60 евро, вне зависимости от количества въездов. Сейчас такую же сумму белорусы платят за шенгенские визы.

При оформлении групповой визы сбор составит 10 евро с каждого человека. 

Новые ставки сбора начнут действовать с 1 января 2017 года. 

При этом в отношении граждан и жителей с особым статусом Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Японии и Сербии, как и прежде, установлены иные ставки консульских сборов. В частности, граждане Японии и Сербии в соответствии с двусторонними соглашениями освобождаются от уплаты консульских сборов. Граждане Польши и стран Прибалтики, как и ранее, оплачивают консульские сборы по сниженным тарифам.

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