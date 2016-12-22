C 1 января белорусские визы буду стоить столько же, сколько и Шенген

Четверг
22 декабря 2016
23:05
№ 47 (1229)
17-23 декабря 2016 г.
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22 декабря, 2016 г.
При оформлении групповой визы сбор составит 10 евро с каждого человека.
Новые ставки сбора начнут действовать с 1 января 2017 года.
При этом в отношении граждан и жителей с особым статусом Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Японии и Сербии, как и прежде, установлены иные ставки консульских сборов. В частности, граждане Японии и Сербии в соответствии с двусторонними соглашениями освобождаются от уплаты консульских сборов. Граждане Польши и стран Прибалтики, как и ранее, оплачивают консульские сборы по сниженным тарифам.
Производство молока за 11 месяцев в Беларуси выросло на 1,8% (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Производство сельхозпродукции за 11 месяцев выросло на 3,4%. (Алексей Иванов, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
ВВП Беларуси за 11 месяцев сократился на 2,7%. (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Чековая приватизация будет запущена еще для 14 ОАО (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
БелАЭС будет работать для электромобилей (, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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