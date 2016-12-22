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Лукашенко: строить вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск нужно своими силами

22 декабря, 2016 г.

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает возможным построить вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск силами отечественных строительных и подрядных организаций. Об этом глава государства заявил сегодня на церемонии открытия движения по МКАД-2, передает БЕЛТА.

Во время общения главы государства с представителями трудовых коллективов дорожно-строительных организаций-подрядчиков прозвучало мнение, что к строительным работам в аэропорту необходимо подключить белорусских строителей. Александр Лукашенко поддержал эту идею и выразил уверенность, что отечественные организации справятся с этой работой.

"Мы должны построить взлетно-посадочную полосу. Если вы беретесь за это, распределяйте подряд - только мы должны построить, - подчеркнул Президент. - Что за проблема? Там, по-моему, слой не 40 см, а 80 см. Пускай метр. Что мы не уложим бетон? Уложим. Тем более, если вы об этом сказали. Значит, вы уже созрели для того, чтобы построить эту полосу".

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