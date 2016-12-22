Застройщик «Паруса» банкротится

Алексей Иванов

Экономический суд Минской области начал производство в отношении компании «Итерабелстрой», которая является застройщиком «Паруса», высотного здания, в районе метро Фрунзенская.

Производство начато по заявлению ликвидационной комиссии.

«Итерабелстрой» — последний актив в Беларуси российского бизнесмена Игоря Макарова. Изначально стоимость проекта оценивалась в 220 млн долларов, но инвестор не смог продать жилые и офисные метры и оказался должен кредиторам и подрядчикам, сообщает «Ежедневник».

В 2012 году Игорь Макаров вышел из главного проекта в Беларуси — проекта «Минск-Сити», стоимость которого оценивалась в 5 млрд долларов. В недвижимость Беларуси Игорь Макаров пробовал инвестировать с 2008 года, а до этого на протяжении почти десяти лет являлся альтернативным «Газпрому» поставщиком газа на белорусский рынок.