Застройщик «Паруса» банкротится

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Mинск
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22 декабря, 2016 г.
Производство начато по заявлению ликвидационной комиссии.
«Итерабелстрой» — последний актив в Беларуси российского бизнесмена Игоря Макарова. Изначально стоимость проекта оценивалась в 220 млн долларов, но инвестор не смог продать жилые и офисные метры и оказался должен кредиторам и подрядчикам, сообщает «Ежедневник».
В 2012 году Игорь Макаров вышел из главного проекта в Беларуси — проекта «Минск-Сити», стоимость которого оценивалась в 5 млрд долларов. В недвижимость Беларуси Игорь Макаров пробовал инвестировать с 2008 года, а до этого на протяжении почти десяти лет являлся альтернативным «Газпрому» поставщиком газа на белорусский рынок.
Производство молока за 11 месяцев в Беларуси выросло на 1,8% (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Производство сельхозпродукции за 11 месяцев выросло на 3,4%. (Алексей Иванов, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
ВВП Беларуси за 11 месяцев сократился на 2,7%. (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Чековая приватизация будет запущена еще для 14 ОАО (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
БелАЭС будет работать для электромобилей (, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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