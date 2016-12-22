Открылось движение по МКАД-2

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Mинск
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22 декабря, 2016 г.
Лукашенко открыл движение по МКАД-2. Второй участок дороги соединил трассу Минск-Гродно и Брест-Москва. Первый участок МКАД-2 от трассы Минск-Гродно до Острошицкого городка начал работать осенью 2015 года, перед выборами президента.
Открытие второго участка замкнуло еще одно кольцо вокруг Минска. Также в него входит участок дороги Брест-Москва, и трасса М2 Минск – аэропорт Минск-2 и Р80 Слобода — Паперня.
Для того, чтобы замкнуть кольцо понадобилось построить участок 88,4 км. На новой трассе разрешена скорость до 120 км/ч. Она позволит транзитному транспорту из Гродно и Вильнюса миновать первую минскую кольцевую.
Также в Беларуси за последние годы была реконструированы дороги, соединяющие столицу с Могилевом и Гомелем. Теперь в областные центры можно добраться по современным скоростным шоссе. Начата реконструкция дороги Минск-Гродно.
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