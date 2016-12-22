Торги на бирже закончили укреплением рубля

Четверг
22 декабря 2016
20:02
№ 47 (1229)
17-23 декабря 2016 г.
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Сегодня:
22 декабря, 2016 г.
Курс национальной валюты вырос ко всей корзине.
Белорусский рубль в четверг на торгах БВФБ укрепился к доллару, евро и российской валюте.
Курс евро снизился на 0,08% до 2,0356 рубля, доллара – на 0,41% до 1,9496 рубля, а российского — на 0,08% до 3,2015 рубля за 100.
Производство молока за 11 месяцев в Беларуси выросло на 1,8% (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Производство сельхозпродукции за 11 месяцев выросло на 3,4%. (Алексей Иванов, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
ВВП Беларуси за 11 месяцев сократился на 2,7%. (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Чековая приватизация будет запущена еще для 14 ОАО (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
БелАЭС будет работать для электромобилей (, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
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