Торги на бирже закончили укреплением рубля

Алексей Иванов

Курс национальной валюты вырос ко всей корзине.

Белорусский рубль в четверг на торгах БВФБ укрепился к доллару, евро и российской валюте.

Курс евро снизился на 0,08% до 2,0356 рубля, доллара – на 0,41% до 1,9496 рубля, а российского — на 0,08% до 3,2015 рубля за 100.