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БР новости

Экспорт кондитерских изделий в Китай превысил полмиллиона долларов

22 декабря, 2016 г.

БЕЛТА

Об этом сообщила сегодня начальник отдела кондитерской отрасли концерна "Белгоспищепром" Ольга Старостина на пресс-конференции.

Ольга Старостина назвала поставки в КНР одним из значимых проектов в области освоения новых рынков для экспорта кондитерских изделий в текущем году. "Проведенная целенаправленная работа по освоению данного рынка позволила впервые в этом году экспортировать в Китай кондитерских изделий на сумму 500 тыс. долларов", - сказала руководитель отдела, уточнив, что свою продукцию, преимущественно конфетную группу, в КНР экспортировали две белорусские фабрики - СОАО Коммунарка" и СП ОАО "Спартак".

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