Экспорт кондитерских изделий в Китай превысил полмиллиона долларов

Четверг
22 декабря 2016
20:06
№ 47 (1229)
17-23 декабря 2016 г.
Курсы валют НБ РБ
USD 1.9577
EUR 2.0372
RUB .03204
Цены недели
А-95: 11900 руб.
А-92: 11100 руб.
ДТ: 12300 руб.
Mинск
Сегодня:
22 декабря, 2016 г.
Об этом сообщила сегодня начальник отдела кондитерской отрасли концерна "Белгоспищепром" Ольга Старостина на пресс-конференции.
Ольга Старостина назвала поставки в КНР одним из значимых проектов в области освоения новых рынков для экспорта кондитерских изделий в текущем году. "Проведенная целенаправленная работа по освоению данного рынка позволила впервые в этом году экспортировать в Китай кондитерских изделий на сумму 500 тыс. долларов", - сказала руководитель отдела, уточнив, что свою продукцию, преимущественно конфетную группу, в КНР экспортировали две белорусские фабрики - СОАО Коммунарка" и СП ОАО "Спартак".
Производство молока за 11 месяцев в Беларуси выросло на 1,8% (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Производство сельхозпродукции за 11 месяцев выросло на 3,4%. (Алексей Иванов, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
ВВП Беларуси за 11 месяцев сократился на 2,7%. (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
Чековая приватизация будет запущена еще для 14 ОАО (Валерий Алексеев, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
БелАЭС будет работать для электромобилей (, 46 (1228) 10-16 декабря 2016 г.)
15 декабря 2016 г. в гостинице «Орбита» состоялось финальное шоу конкурса для белорусских предприятий на разработку форменной одежды для сотрудников сети туристско-экскурсионных предприятий «Беларустурист».
ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
* Все поля обязательны для заполнения