БМЗ отверагет обвинения в демпинге на рынках ЕС

БЕЛТА

Белорусский металлургический завод отвергает обвинения в демпинге на рынках Евросоюза. Об этом в интервью газате "СБ. Беларусь сегодня" заявил генеральный директор предприятия Анатолий Савенок, сообщает БЕЛТА.

Анатолий Савенок отметил, что БМЗ не согласен с позицией Еврокомиссии. "И дело здесь не только в объемах. Есть и другие аргументы, ставящие под большое сомнение, что импорт со стороны БМЗ может быть угрозой для промышленности ЕС, - сказал он. - Сюда относятся и реализуемая маркетинговая политика предприятия, и его сырьевая зависимость, в том числе от поставщиков из ЕС, и отсутствие избыточных мощностей".

Гендиректор подчеркнул, что стратегия БМЗ направлена на минимизацию коммерческих рисков и, следовательно, на диверсификацию рынков. "В долгосрочном периоде мы стремимся реализовать формулу 30/30/30 с приблизительно равными долями рынков СНГ, Европы и стран дальнего зарубежья в нашем портфеле зарубежных контрактов, - проинформировал он. - Естественно, в связи с краткосрочными колебаниями конъюнктуры мы можем на временной основе корректировать направления нашего экспорта, например, с учетом резкого падения спроса на соседних с Беларусью рынках. Но, повторюсь, такие изменения не носят кардинального характера".

Анатолий Савенок добавил, что БМЗ не планирует "складывать все яйца в одну корзину" и будет и далее придерживаться принципа рациональной диверсификации, что является гарантией рентабельности предприятия в условиях резких колебаний конъюнктуры на отдельных рынках. "Речь не идет о несоразмерных поставках продукции на рынок какой-либо отдельно взятой страны Евросоюза. Мы стремимся равномерно удовлетворять спрос во многих странах ЕС", - сказал он. Из 28 стран данного региона БМЗ отгружает свою металлопродукцию в 24 из них. ТОП-5 стран ЕС в общем объеме экспорта БМЗ в денежном выражении за 11 месяцев 2016 года выглядит следующим образом: Германия (12,7%), Нидерланды (8,5%), Литва (7,9%), Польша (6,2%), Италия (3,7%). "У нас элементарно нет свободной продукции или мощностей ее производства, чтобы резко увеличить объемы реализации на данных рынках", - подчеркнул руководитель предприятия.

По его словам, ЕС, скорее всего, сосредоточился исключительно на ситуации, сложившейся в 2015 году, когда БМЗ временно увеличил свой экспорт в Польшу и страны Балтии. Во многом этому способствовало закрытие двух заводов (в Латвии и Словакии). Образовавшуюся нишу оперативно и заполнил БМЗ, перенаправив часть объемов с менее выгодного на тот момент рынка России. При этом в 2016 году импорт арматуры из Беларуси в данный регион вновь снизился, практически достигнув предыдущего уровня. "Руководствуясь все той же целью получения максимального объема прибыли, БМЗ снова вернулся с поставками в Российскую Федерацию, где укрепился курс рубля и образовался спрос в связи с увеличением продаж в дальнее зарубежье российскими производителями, - рассказал Анатолий Савенок. - Подтверждением тому является и тот факт, что Польша за прошедший период текущего года в десятке стран в экспорте арматуры заняла лишь 9-е место с долей менее 3%. При этом стоит отметить, что после ухода БМЗ с рынков Польши и стран Балтии эту нишу заняли отнюдь не производители ЕС (испанские, французские или немецкие)".

По данным Всемирной ассоциации стали Worldsteel, месячное мировое производство стали только в октябре 2016 года достигло отметки 136,5 млн т. Годовой потенциал БМЗ составляет 3 млн т. "Так, в 2015-м с выплавленными в 2,6 млн т в рейтинге крупнейших сталелитейных компаний мы находились где-то на 110-м месте. В рейтинге стран - производителей стали Беларусь за 2015 год заняла 41-е место", - напомнил Анатолий Савенок.