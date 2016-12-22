Uber убрал беспилотные такси с улиц Сан-Франциско

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22 декабря, 2016 г.
Департамент автотранспорта Калифорнии отозвал регистрацию 16 беспилотных джипов Uber, которые появились на улицах в Сан-Франциско в качестве такси, сообщает Reuters.
Калифорнийский город стал второе тестовой площадкой для беспилотного проекта Uber. Такси без водителя уже ездят по улицам Питтсбурга, где находится центр компании, занимающийся системами автопилотирования.
Джипы Volvo предоставляются заказчикам поездки в случайном порядке. Такая поездка является бесплатной. Помимо пассажира, в машине присутствуют также сотрудники Uber следят за работой систем, но не вмешиваются в их работу. На этом основании компания посчитала, что в праве вывести свои беспилотные автомобили и на улицы Сан-Франциско без получения специального разрешения. Однако местные регуляторы дорожного движения придерживаются иного мнения.
Кроме того, в прессе появились жалобы велосипедистов на беспилотники Uber, которые не полностью выполняют требования правил дорожного движения при поворотах через выделенные для велосипедов полосы
Калифорнийскими властями уже выданы разрешения 20 компаниями, в том чсиле Google, Tesla, Frod и другим.
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