Научно-практические центры Минздрава освободили от налога на прибыль

Алексей Иванов

Деньги должны быть направлены на приобретение оборудования, строительство и реконструкцию зданий.

Президент Беларуси указом №467 от 20 декабря 2016 года предоставил Научно-практическим центра Минздрава и 9-ой городской клинической больнице Минска освобождение от уплаты налога на прибыль на три года: с 1 января 2017 до 31 декабря 2019.

Высвободившиеся средства должны быть направлены на приобретение оборудования, строительство, в том числе реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий,